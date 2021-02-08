罷免台中立委陳柏惟行動、「刪Q總部」8日下午正式向中選會提案，對此陳柏惟拿出圖板表示，他是有在做事的立委。（黃國峰攝）

罷免台中立委陳柏惟的「刪Q總部」今(8日)下午正式向中選會提案，並提交第一階段領銜人名冊，罷免理由則有政見承諾持續跳票、不關心選區、一路護航萊豬等。對此，資深媒體人謝寒冰在政論節目中直指，「老實講如果全世界只有一人能夠被罷免，這人一定要是陳柏惟」。

謝寒冰8日在政論節目《新聞大白話》中說，陳柏惟過去的言論，包含找香港人當兵、成立中國司、內交部等言論，「老實講他常被講草包不是沒有道理，因為完全不懂這些卻裝懂，唯一會的就是抗中保台。」因此他說，相信人總有選擇錯誤的時候，當時台中市第二選區整個可能因為風向的關係，做出錯誤決定，那為何要有罷免法，就是要修正錯誤決定。

謝寒冰說，儘管高雄市議員黃捷罷免案被擋下，「可是我一直認為陳柏惟要被罷免的機率實在是太高、太高、太高了，老實講如果全世界只有一人能夠被罷免，這人一定要是陳柏惟，我真的覺得很少找到像他這樣的立法委員，罷免他是理所當然的事情。」

然而針對罷免行動，陳柏惟8日回應，這就是一場有針對性、有有預謀性的罷免案，衝突的目標不只是他、不只是本土陣營，更是台灣的民主制度，這樣的理由，他想沒有辦法普遍被大家接受的，還是會努力替大家服務。但他也指控領銜人的指控都沒有證據，說謊的人，媽祖會在夢裡拜訪。

(中時新聞網)