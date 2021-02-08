一名外送員在路上被民眾發現，竟趁著停在待轉區等紅燈時，下車在路上做起伏地挺身，時間長達數10秒，影片被目擊民眾上傳至網路上，許多網友稱動作很不標準，也有人誇讚他利用時間健身；不過據了解，在馬路上擅離駕駛座就屬臨時停車，若未停靠路邊恐吃上300到600元罰單。

一名網友日前在臉書「爆廢公社二館」公布一部影片，影片中一名外送員在待轉區等待紅燈時，竟下車在馬路上直接做起伏地挺身，時間長達10幾秒，該外送員甚至一度用力撐起身體，讓雙腳離地，危險行為讓後方的駕駛傻眼，直說「出頭真多」。

一名外送員在路上被民眾發現，竟趁著停在待轉區等紅燈時，下車在路上做起伏地挺身。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

許多網友則留言表示，「利用時間健身達人」、「體力旺盛可以去送沒電梯的公寓單」、「都沒有人注意到外送箱子歪的很誇張」、「夏天再來練吧，看會不會起水泡」、「等等收罰單」；大多數的網友仍砲轟該外送員姿勢很不標準，「你要做也做標準一點」、「沒當兵的樣子」、「完全不標準，後面看了會想笑」。

據了解，台灣民眾常趁著等紅燈空檔時間，從快車道開門下車買東西，或是若碰到下雨，就會趁機在原地下車穿雨衣；警方表示一旦駕駛離開駕駛座或者是機車，就算是臨時停車，如果沒有靠邊停就會吃上罰單，可罰300到600元罰鍰，而影片中的外送員即是屬停在路中擅離駕駛座，恐已觸法。

(中時新聞網)