今年的賀歲盃於1月30日在新莊田徑場開踢，並於2月7日在錦和運動公園完賽。（主辦單位提供）

今年的賀歲盃於1月30日在新莊田徑場開踢，並於2月7日在錦和運動公園完賽。（主辦單位提供）

今年的賀歲盃於1月30日在新莊田徑場開踢，並於2月7日在錦和運動公園完賽。（主辦單位提供）

今年的賀歲盃於1月30日在新莊田徑場開踢，並於2月7日在錦和運動公園完賽。（主辦單位提供）

今年的賀歲盃於1月30日在新莊田徑場開踢，並於2月7日在錦和運動公園完賽。（主辦單位提供）

時值庚子歲末、辛丑將臨的隆冬時節之際，而新型冠狀病毒肺炎疫情仍嚴峻時刻，新北市體育總會足球委員會仍能在縝密規劃下舉行辛丑金鼠賀歲盃足球賽，其間嚴格要求本賽事落實防疫規範等諸多事宜，仍能完成使命精彩落幕實屬難得。

今年的賀歲盃於1月30日在新莊田徑場開踢，並於2月7日在錦和運動公園完賽並頒獎，賽事共有5種分齡、15小組、60隊、90場共計826位隊職員參賽，乃是我國歡送庚子、喜迎辛丑的最後一場國內足球大事。

無論是「辛丑年金牛賀歲盃」的命名，參賽隊伍限額60隊以寓意一甲子，還有以金漆繕寫獎狀的姓名與名次，亦或是球場開賽的擲筊選球、選邊等，在做都蘊含著農曆年節傳統的文化意涵，格外創新。

新北市體育總會足球委員會由總幹事、華夏科大蔡尚明老師帶領的新北足委會團隊合力辦理該賽事，自2020年起，就持續規劃賀歲盃的架構及其文化意涵，且定位該活動志在推廣賽事的以球會友，每4隊成為1小組的循環賽，象徵四角齊全、四方安泰；每1小組總共6場賽事象徵六六大順；冠軍、亞軍、季軍、殿軍務求通通有獎，更是齊心慶賀新年的一團和氣。

新北市體育總會足球委員會未曾汲汲營營於擴大賽事規模，自始至終都將賀歲盃定位在以球會友的推廣賽事，同時結合足球運動與傳統文化，樹立我國運動文創賽事新典範，希望帶給每一位參與賽會的裁判、賽務人員、隊職員及其親友，感受到不同於其他足球賽事的年節氣氛與不同的用心。

(中時 )