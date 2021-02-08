全球首富、電動車大廠特斯拉執行長馬斯克近期坦言，他應該早點買加密貨幣最具代表的比特幣，根據稍早提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件，特斯拉已經購買價值15億美元的比特幣，並透露將來可以使用該加密貨幣購買特斯拉車款。

比特幣周一(8日)一顆價格最高來到44,595.1美元，漲幅達14.83%，截至台灣時間9點45分， 比特幣上漲5,064美元或13.09%、暫報43,742美元。

馬斯克近幾周不斷在推特放送消息，甚至把具有網路迷因特質的狗狗幣（DOGE）推升到全球第十二大的加密貨幣。此外，馬斯克也在1 月 29 日Gamestop 軋空大戲之際，將個人推特自介上加了「bitcoin」主題標籤，讓比特幣價格飆漲20%，並在最近火熱發展的語音社交平台「Clubhouse」表示，他是比特幣支持者，加密貨幣的盛宴他來晚了，比特幣將被所有傳統金融人士廣泛接受。

特斯拉則是在稍早宣布，已經陸續買進價值約15億美元(近426億元新台幣) 比特幣，為了產品交易的靈活性，已經開始接受客戶使用比特幣購買該公司的產品，加上美國財政部長葉倫在先前提到，將持續開放資資金活水紓困需要幫助的美國企業，讓市場流動性持續史無前例的寬裕程度，美元的價值持續走軟，比特幣今晚衝破新高紀錄。

(中時新聞網)