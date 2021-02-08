榮獲去年金馬最佳造型設計獎的賀歲喜劇片《男兒王》8日在台北信義威秀舉辦記者會，最美「女主角」Kiwebaby張承喜化身神還原片中飾演的變裝皇后紅牌珍珠，一襲深V洋裝開到肚臍火辣登場，她表示因為電影即將上映，一定要以最完美的造型亮相，照樣花了3個多小時化妝，重溫先前拍片時每天凌晨起床畫變裝皇后妝的時光。

網紅林進也抽空站台力挺好姐妹，送上一大束Kiwebaby最喜愛的向日葵，象徵「勇敢的去追求自己想要的幸福」，在金馬影展首映就忍不住進戲院觀賞的他，對於Kiwebaby在片中的表現為之驚艷，尤其是舞蹈上的表演，Kiwebaby聽完後立刻開玩笑回：「少在那邊官腔，你明明看到M字腿大開大扭的時候，說我好醜。」而《男兒王》片尾留下了第二集伏筆，Kiwebaby表示如果開拍，想邀請林進一起來共襄盛舉，林進立刻回「找我客串，當然願意啊」。

《男兒王》媒體聯訪，演員Kiwebaby張承喜及站台好友林進出席。（粘耿豪攝）

林進也透露片中印象最深刻的是Kiwebaby在後台大罵李國煌那一幕，「以前我們拍小影片都是潑婦罵街，ㄎ一ㄤ到不行那種，她這次是崩潰到不行，很內斂在罵」，並透露私底下Kiwebaby最生氣的事就是被說像男生和被拆假髮，Kiwebaby回憶起當時，不禁怒喊「那時候姐妹之間吵架，對方忌妒我長得比她漂亮，就看我不爽，把我假髮拿掉，讓我在男人面前出糗，我就拔她睫毛、潑她酒」，說自己是喜歡正面對決的類型，笑喊「現實生活真的比電影還精彩」。

除了林進之外，Kiwebaby說麥基等看過電影的圈內好友，都一片好評，大讚是今年度最好笑的電影，非常紓壓，「這部電影應該算是有點喜出望外的感覺吧，好像『你要先忍受雨水，才可以看見彩虹』，對我來說是一道彩虹」。至於小A辣則是因為手術還在休養，之後會再邀請她來看電影。最後還說而如果《男兒王》票房如果破2千萬，他要跟林進一起跳〈I Will Survive〉，還原片中舞蹈。該片2月10日在台上映。

(中時 )