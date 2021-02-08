景文科技大學學務處特別在學務長郭美玲帶領下，準備過年的甜點與乾貨和學生們一起團聚。（景文科大提供）

景文科技大學學務處特別在學務長郭美玲帶領下，準備過年的甜點與乾貨和學生們一起團聚。（景文科大提供）

農曆春節將至，今年因為全球新冠肺炎（COVID-19）疫情加溫，許多境外生無法返鄉與家人團聚；為了讓還留在學校宿舍的境外生有過年團聚的感覺，景文科技大學學務處特別在學務長郭美玲帶領下，準備過年的甜點與乾貨和學生們一起團聚，還特別準備小紅包贈送予境外生，讓境外生們感受到台灣年的的溫暖。

看著同學們拿著紅包的快樂表情，郭美玲致詞時勉勵境外生表示：春節將至，除了過節的喜樂氣氛外，要勤於防疫，加倍提高警覺；另長假期間，自身的出入安全、騎機車交通、打工、人際、心情情緒等等，敬請同學們要共體時艱，照顧好自己，讓自己平安！讓家長放心！

當師長與同學們相互拜年「恭喜！恭喜！」時，來自越南阮氏如月也用越南話（Chúc mừng năm mới）向師長祝福新年快樂，隨後接著說：「因為全球疫情嚴峻，寒假和新年期間無法回家過年，但師長的年節小家聚，歡樂氛圍中，為我小小的內心注入了一股強力暖流，讓我非常感動」。

景文科技大學在109學年度，計有來自十個地區或國家（日本、韓國、馬來西亞、越南、蒙古、印尼、香港、澳門、緬甸與大陸等）的僑生、陸生、外籍生及交流生等近550位境外生就讀。

(中時 )