印度北方喜馬拉雅山冰河崩裂引發暴洪，大水在一陣哨聲後轟隆隆淹進一座隧道，造成十多人受困。但工人庫瑪幸運脫身，得以活著述說這段堪比好萊塢電影的經歷。

法新社報導，昨天冰河從山坡崩裂後瞬間引發洪水，沖過印度北阿坎德省（Uttarakhand）一處谷地。今天已證實有18人罹難，至少200人仍下落不明。

事發當下，洪水淹沒附近一座水力發電設施。而庫瑪（Rajesh Kumar）與他的同事正在此地一座隧道內的300公尺處工作。

28歲的庫瑪躺在醫院病床上告訴法新社：「我們以為自己撐不過。」

「一陣哨聲突然傳來…有人在大叫，要我們趕快出去。我們以為是火災，開始往外跑，但水沖進來，好像是好萊塢電影。」

庫瑪和同事們緊抓隧道內的鷹架長達4個鐘頭，維持頭部不被水面和石礫淹沒，同時試著彼此打氣。

庫瑪說：「我們一直告訴彼此，不管發生什麼事，我們手都不能放。感謝老天我們手沒鬆開。」

隨著大水沿谷地而下，隧道內的水勢開始退去，留下超過1.5公尺高的石礫和爛泥巴。

庫瑪表示：「我們爬過石頭堆，努力往隧道口前進。」

此時他們發現一個小小的開口，但不確定會通往哪裡，只知道可以感受到一點空氣了。最後他們看到些許光線，其中一人手機收到訊號，於是打電話求援。

庫瑪和他的同事從地表一個小洞被拉出時，場面令人激動萬分。一些人看到陽光，高興地朝空中揮拳；一些人直接被放上擔架帶走；還有一人朝天振臂，接著臉先朝下摔入泥巴中。

他們雖受困淹水的隧道內長達4小時，卻奇蹟般只受到輕傷並成功脫困。

不過冰河崩裂當下，水電設施正在全速運作，兩座發電廠多名員工下落不明。目前恐怕仍有約35名工人受困在另一座隧道。

北阿坎德省省長拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）說，疏通隧道的行動徹夜進行，目前已運出約80公尺深的爛泥和石頭，但還要再清100公尺深才能抵達工人受困地點。

拉瓦特說：「可能有35人左右受困在內。」

數百名準軍事和急難服務人員今天仍在搜查谷地內是否還有生還者跡象。

(中央社)