1992年4月28日台北市民生東路麥當勞發生勒索爆炸案。(圖／資料照片 王興田攝)

1992年4月28日，經營台灣麥當勞的寬達食品公司接到恐嚇電話勒索600萬元，業者召開記者會拒付並報警處理，警方趕赴現場，在男廁的天花板裡發現一個半斤裝的茶葉罐，上頭寫著「勿動炸彈」。警方趕緊疏散店內客人，並通知刑事局特一隊來處理。當時值班的楊季章和柔道比賽回來的劉應中、葛永興以及組長李東平帶著防爆裝備前往，而熱心負責的楊季章認為自己是值班，自告奮勇換上防爆裝上陣。

拆解過程中，楊季章發現狀況不對時，大喊一聲「隊長」，就被爆炸的震波衝擊出廁所門外。強大的爆炸威力造成楊季章雙手從腕部以上5到10公分處齊根炸斷、血肉糢糊，防爆頭盔炸裂，防爆衣裡的鋼板凹陷，他因為內臟被震碎，急救48分鐘仍舊傷重不治。遺憾的是，爆炸前4小時歹徒曾打電話告知，在松仁路電信局對面的草叢內有個說明彈，會教怎麼拆除水銀式炸彈的方法，但在第一時間沒找到，直到爆炸2小時後兩度尋找才發現，但已經來不及了。

1992年4月28日台北麥當勞民生店遭歹徒放置炸彈勒索，當刑事局特一隊防爆員楊季章預備拆除時，引發爆炸，楊員雙手當場被炸斷，重傷送醫後不治死亡。圖為楊季章穿著防護衣正準備爬上天花板拆除炸彈時情形。(資料照片／沈明杰攝)

麥當勞爆炸案不只警方喪失一位年輕菁英，當晚9點，信義路旁草叢中也被放炸彈，警方迅速拆解引爆，隔天下午2點，麥當勞永和店2樓天花板又發現一枚炸彈，當班襄理及店員用竹竿挑碰，當場引爆炸傷2人。晚間林森北路麥當勞店再發現炸彈，防爆小組以水炮引爆。短短2天內，3家麥當勞店面被放置炸彈恐嚇勒索，麥當勞總部宣布全省57家分店暫停營業，這是自1982年引進台灣以來面臨最大的開業危機，面對歹徒勒索600百萬元，麥當勞並不妥協，並提供1200萬破案獎金懸賞，加上警方的1000萬，總共2千2百萬元，成為歷年來賞金最高的案子。

爆炸案震驚全國，辦案層級拉高至國安局，警方地毯式蒐證在恐嚇紙條中發現2枚可疑指紋，鎖定沒有前科的29歲男子陳希杰。原來陳希杰的犯案動機竟是因為沒錢和菲律賓籍女友結婚，他還寫信給媽媽表達歉意，案發後陳希杰開始逃亡，一度躲在新店明潭山區，5月16日凌晨警力在潘哲明家中捕獲2人，2嫌逃亡12天後在睡夢中落網。檢方起訴2人求處死刑，但法院認為當時有放說明彈教導拆炸彈的方法，沒有故意殺人意圖，改判陳希杰無期徒刑，潘哲明15年6月徒刑。

發生爆炸案前一年，歌手蘇霈透過高中好友認識了楊季章，也牽起兩人的情緣。1992年發第一張專輯，但許多人都不知道，蘇霈因為這起爆炸案失去摯愛的男友楊季章。楊季章後來被追晉一線四星分隊長，也是國內第一個入祀忠烈祠的警察。他的爸爸楊文光國安局退休，曾有10年在總統官邸擔任防爆事務，總是化險為夷，沒想到兒子卻在任務中殉職。夫妻倆從爆炸那一刻起再也不進麥當勞。

社會10點檔》麥當勞水銀炸彈驚爆 藝人蘇霈男友楊季章拆彈殉職

楊季章當年僅24歲，英勇因公殉職，喚起全國各界對警方防爆裝置安全性的關切，警政署全面汰換強化防爆裝置，並加強訓練員警拆彈防爆專業知識，處理爆裂物一律用水炮引爆。而楊季章當天穿的同款防爆衣被收藏在「警察史蹟館」裡，楊季章以他的犧牲換得其他弟兄的安全。

1992年麥當勞爆爆炸事件，負責處理爆裂物不幸殉職的分隊長楊季章所穿的同款防爆衣，被收藏在警察史蹟館中，也因為楊季章的殉職，後來才採用機械手臂來處理爆裂物，改進防爆人員的裝備和訓練。（圖／資料照片 陳怡誠攝）

(中時新聞網)