中華職棒32年球季官辦熱身賽將在本月26日登場，MOD愛爾達電視將完整播出20場比賽，球迷可鎖定愛爾達體育1台、體育2台，以及網路／行動平台ELTA.tv、Hami Video，關注五隊備戰新球季的狀況。

上個球季以逆轉姿態勇奪總冠軍的統一獅，先與在台灣大賽表現傑出的三洋投布雷克、猛威爾、泰迪續約；後來又簽下擁有大聯盟資歷的左投飛利士，搭配老中青三代各司其職的打線，展現強大企圖心。

黃衫軍中信兄弟則把兵符交給近幾年在二軍任教有成的林威助，「助總」曾率領中信二軍締造四連霸成績。所謂「舉頭三尺有威助」，充分說明他對球場內外細節、態度的嚴謹要求；球團期待他執掌帥印一舉達陣，搶下相隔十年的總冠軍。

富邦悍將則迎接洪一中領軍的第二個球季，「北方王者」去年下半季整合出團隊戰力，可惜關鍵時刻錯失了台灣大賽門票。獲得「東山再起獎」殊榮的高國輝，今年準備與隊長林哲瑄聯手，率領悍將再次發起衝鋒，重返榮耀。

樂天桃猿近年在桃園建立令人敬畏的王朝，但去年在上半季爭奪季冠軍失利後，球隊未能一鼓作氣反彈。所幸桃猿選手陣容依舊完整，曾豪駒教頭有了去年的經驗，備戰新球季將更有心得，期待捲土重來。

新軍味全龍則挾帶上季二軍封王氣勢，選秀會更以狀元籤挑中擁有美、韓職棒資歷的左投王維中，搭配過去兩年擴編選秀招兵買馬的陣容；今年來勢洶洶，要在重返中華職棒的第一個球季就讓球迷留下耳目一新的印象。

官辦熱身賽將在斗六、澄清湖、台南、嘉義市四地球場開打，2/26、2/27、2/28、3/3、3/4、3/5、3/6、3/9，八天都將安排同日兩地開打，球迷可觀看愛爾達電視直播。

(中時 )