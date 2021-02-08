攏絡會員！黑沃咖啡2021金牛年迎新春，透過APP招募會員，將免費送出30萬杯咖啡，2/10起線上拉霸遊戲每日100次，最高獎項GOGORO機車1台及許多獎項；另外，黑沃獨家與統一超商合作「HWC-拿鐵咖啡鐵觀音」，憑外包裝折扣貼紙至全台黑沃門市消費結帳即可現折消費金額，三波活動總價值超過2千萬元。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，黑沃咖啡源自最滋養肥沃的黑土才能培育出最好的咖啡樹，造就出品質第一的咖啡豆，黑沃要用專業與品質來征服咖啡愛好者的味蕾。

林佩霓說，黑沃咖啡2016年成立以來，不斷突破創新，在國內外獲得無數得獎作品，期盼透過創新的商品，尋得黑沃與社會、人的共同話題。

除了咖啡，林佩霓表示，黑沃於2020年底自行開發品牌APP會員系統，業界第一個可以做線上訂購、線下門市取貨的寄杯系統，召募期間免費30萬杯咖啡送給會員，會員還可以在北部訂購，分享給南部朋友至門市兌取咖啡，初估有超過4.5萬名會員正在使用，會員可隨時知道黑沃的最新動態、累積點數及會員專屬禮物。

(工商 )