今（8日）由金山區長廖武輝與送餐單位一同致贈愛心年菜及生活物資予11位長者。（金山區公所提供）

今（8日）由金山區長廖武輝與送餐單位一同致贈愛心年菜及生活物資予11位長者。（金山區公所提供）

新北市金山區公所為獨居老人送餐服務已有5年，全年無休固定每週一至五由社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會專人派送午餐及晚餐。今（8日）由金山區長廖武輝與送餐單位一同致贈愛心年菜及生活物資予11位長者，讓金山區的獨居長者感受到愛與關懷，為寒冬注入一股暖流。

廖武輝表示，五湖里的獨居長者鄭伯伯因105年中風導致語言能力退化，無法與人溝通，平時都由里長李進發協助長者辦理低收入戶及長照服務等相關福利，並定期安排里內志工協助屋外除草整清。

金山區公所在轉介照管中心評估後，除連結臺大醫院金山分院醫療團隊、社工及長照個管師外，另媒合弘道基金會居服團隊、北海岸社福中心、華山基金會、愛勳在協會等不同領域的夥伴一同努力，運用社區的資源，提供獨居且部分失能的鄭伯伯社區及居家生活照顧，除一般日常物資的補給，也提供像是家務協助、代購或代領、陪伴認知促進活動，努力排除獨居長者的障礙，並給予支持與鼓勵。

金山區公所表示，本次年菜禮盒包含吉祥年菜三道組、水餃、肉粽、巧克力湯圓、紅燒獅子頭及麵線等佳餚美食，另外公所媒合民間團體加碼送棉被、毛毯、毛帽、保暖衣及保暖褲等生活物資，將年菜及物資送好送滿，就是要讓獨居長者感受到社會的愛與關懷，使其暖心歡喜迎新年。

(中時 )