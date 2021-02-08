大陸當紅男星華晨宇上月22日突然宣布當爸，跟傳了多年緋聞的女星張碧晨秘生一女，2人的一舉一動都受到高度關注，昨日華晨宇迎來31歲生日，在微博發了一篇文慶生，張碧晨立刻按讚，一個動作就引發網友熱議，甚至還上了熱搜榜，貼文的讚數已經突破75萬。

華晨宇上月突然在微博公開承認，「是的，我們有一個孩子。」張碧晨隨後也發長文解釋，她和華晨宇在2018年曾有過一段情，她發現懷孕後，未告知對方就獨自默默生下孩子，但由於孩子已經慢慢長大，還是決定讓華晨宇知道這件是，2人才共同公開，消息一出立刻震撼演藝圈。

儘管華晨宇和張碧晨沒有結婚，但2人還是為了女兒繼續聯繫，他們的相處模式更像是親人，一家三口的照片也隨之曝光，因此2人的互動立刻成為外界關注焦點，許多粉絲都希望2人能夠復合，張碧晨按讚華晨宇生日貼文，也引發外界猜測2人關係的變化。

張碧晨按讚華晨宇的生日貼文。(圖/翻攝自張碧晨微博)

網友們紛紛直呼，「期待婚禮」、「張碧晨真傻，明知不結婚為什麼還要生。」、「祝福這對新手爸爸媽媽」、「這很尷尬，華晨宇不和張碧晨結婚，基本上就是玩玩」、「以後看節目的觀察點就是CP過甜的，基本上應該就是真的了」、「為了孩子不能形同陌路」。

(中時新聞網)