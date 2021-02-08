過年快到了，台北果菜市場拍賣場到貨量大，但有人卻被眼前的景像嚇壞了，一堆青菜像垃圾山被棄置，農民辛苦栽種的蔬菜沒能賣錢，讓人看了很不忍。這一大批蔬菜被丟掉，到底是價格崩盤，或是到貨量太大？或有其他原因而直接報廢？台北農產運銷公司今發嚴正聲明回應，被廢棄蔬菜為藥檢不合格，與菜價無關。

臉書「爆廢1公社」有網友貼出北農拍賣市場的驚人畫面，一堆到貨的蔬菜宛如垃圾一般，被丟棄在拍賣場一隅，還有好幾堆配運的紙箱。原PO大嘆「拍賣市場滿滿的菜，說不要就不要，貴的時候大家搶，現在便宜就變垃圾了！」

對此，不少網友分析原因，「因為疫情的關係很多大餐廳尾牙活動全部取消，導致菜量過剩」，又碰上學生放寒假，「所以學校沒有做營養午餐」。有人疑惑怎不送育幼院、老人院？」內行人回應，有時候賣一賣連運費都不夠，就直接丟了！家裡有種菜經驗的網友則回應，碰到貨量太大而價格崩跌，「不只有運費成本，連紙箱錢都要倒貼，跟吃土差不多啦。」

網傳拍賣蔬菜直接報廢一事，北農今發聲明表示，蔬菜報廢為正常程序，充分保障農民及消費者權益！北農解釋，被廢棄蔬菜為藥檢不合格或變質不具商品價值，且產地不願載回始報廢，與菜價無關。北農指出，目前菜價平穩，且近年蔬菜拍賣價格有所成長（2/7、2/8，交易超過2,300噸，價格仍維持23.2元），請民眾切勿聽信謠言，勿傳播不實資訊。

(中時新聞網)