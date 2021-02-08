韓國起亞汽車（Kia）將為蘋果生產電動車的消息自1月以來傳得沸沸揚揚，不過起亞與母公司現代汽車（Hyundai）8日表示，目前並未與蘋果就開發電動車進行洽商，現代與起亞股價聞訊重挫。

現代汽車8日股價收盤大跌6.21％，報234,000韓元。起亞股價暴跌14.98％，收在86,300韓元。

現代與起亞在呈交主管機關的文件指出，兩家公司「並未與蘋果洽談開發自駕車」一事。但現代與起亞透露，多家企業曾就開發自駕車和電動車與其洽談合作，不過協商仍在早期階段，目前尚未做出任何決定。 現代最初在1月透露正與蘋果進行初步洽談，但現代稍後修改聲明稿，而且不提蘋果。這項消息帶動現代和起亞在內的子公司股價勁揚。

媒體日前又報導，蘋果即將與現代和起亞達成協議，將在起亞的喬治亞州組裝廠生產蘋果電動車。

根據大和資本市場數據，自1月8日市場傳言現代與起亞可望與蘋果合作後，散戶狂掃價值約9,157億韓元（約8.17億美元）的現代股票，與7,988億韓元（約7.13億美元）的起亞股票。

大和資本市場分析師Sung Yop Chung指出，現代與起亞8日公布的利空消息，顯示雙方目前並未與蘋果合作，最糟的情況可能讓起亞股價修正幅度高達31％。

分析師表示，蘋果對新計畫向來三緘其口，但與現代的潛在合作計畫走漏風聲，或許讓蘋果感到不悅。

現代在文件中透露正與多家公司進行洽商，意味著現代與蘋果的合作並非完全無望，雙方可能在稍後重談協議。Sung Yop Chung認為現代與蘋果只是暫停洽談，並不是協商破局。

蘋果啟動自駕車計畫多年仍無成果，部分分析師也質疑蘋果前進低利潤的汽車市場的合理性。

(工商 )