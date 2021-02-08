高雄市議員黃捷挺過罷免案，成為首次罷免「不同意票」大於「同意票」的罷免案。前總統馬英九7日分析，雖沒有通過罷免，但國民黨得票率還不少，對執政黨是警訊。而國民黨立委賴士葆今(8日)也在臉書直言，罷免的列車正在往前開，不會因為罷捷失利就受挫，並分析為何罷免案風起雲湧的原因，「完全是民進黨一手造成的」。

賴士葆在臉書分析，罷免的列車正在往前開，並不會因為罷捷失利就受挫，原因有三項，第一，因為當初割藍委失敗，民進黨執意率性的修法降低罷免門檻，民進黨看待法律是輕蔑而非嚴肅的態度，視法律為用來服務政治的工具；第二，民進黨一黨獨大的顢頇，要通過任何法案就是舉手表決通過，例如7成民眾反對萊豬政策，到頭來還是通過了，無法透過代議政治來監督制衡，造就獨裁，當民意無處宣洩，憲法既然賦予人民罷免的權利，罷免在台灣變成民眾要表達對抗獨裁的浮木。

不僅如此，賴士葆直指，第三，蔡英文不顧違反選罷法，以總統的高度下令動員反罷捷，罷韓國家隊、反罷捷國家隊這樣不公不義不法的動員，只會激怒更多的小蝦米，而這些原因就是為何罷免案風起雲湧的原因，完全是民進黨一手造成的。

另外，賴士葆認為，民進黨也當反思當初如何全黨迫切的推動公投法，甚至公投綁大選都是為著政黨謀取政治利益，沒多久又修法將公投法設定重重門檻，讓公投與大選脫勾，民進黨踐踏蹂躪公投法，因為公投法即便通過了也不遵守，「不管公投法或是罷免法，在民進黨眼中法律就是無物，無誤。」

(中時新聞網)