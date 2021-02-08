由延宇振、金世正、宋再臨、朴芝妍主演韓劇《聽見愛情》（原譯名《讓我聆聽你的歌》），男女主角延宇振與金世正實際年紀相差12歲，但外表卻無違和。

劇中，金世正飾演因故失去去年夏天記憶的女鼓手，還因此失眠，每晚都得數羊助眠，最能讓她入睡的方式就是聽人家唱五音不全的歌曲。延宇振飾演故意接近金世正前男友的哥哥，為了查清楚弟弟的死因故意接近她，還當起她的夜間哄睡員，唱超難聽的歌把她送進夢鄉。

延宇振與金世正劇中打打鬧鬧，看起來就像是同年齡的情侶，但實際上卻相差12歲，金世正透露自己常被叫「老小孩」，和前輩們拍戲或聊天時都很放鬆，並嘴甜讚前輩們都是童顏，完全感覺不到年紀差。延宇振則說，滿常與年齡有差距的女演員合作，一點都不覺得這有啥困擾，反而更能與對方分享煩惱、討論演技，所以年齡絕對不是問題。

劇中延宇振除了在餐廳工作外，還是個鋼琴家，為了飾演鋼琴家這個角色，他特地去重學鋼琴，透露是他國小畢業後第一次彈鋼琴，長大後再度學鋼琴，覺得手感不如兒時，有點難過。36歲仍單身的他，最近也很不習慣身邊朋友一個個結婚、組家庭，讓他沒朋友可找，只能靠打高爾夫來消遣，除了當作運動外，也可享受一人漫步在大自然中思考的步調。

該劇18日起，週一至週五晚間8至10點在緯來戲劇台播出。

(中時 )