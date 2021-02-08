牙周病與缺牙不僅是口腔問題，還可能引發身體其他部位的疾病。為了解口腔衛生與胃癌、食道癌的關聯性，由美國哈佛醫學院領導的多國研究團隊針對逾14.8萬人展開近30年的追蹤研究。結果發現，牙周病患者罹患食道癌的機率增加逾4成、罹患胃癌的機率增加逾5成；若和口腔健康的人相比，牙周病患者不論有無缺牙，罹患食道癌風險都高出近6成，胃癌的風險則略有不同。

根據研究團隊發表於2020年7月份的《胃腸病》期刊，現有文獻已發現證據說明口腔微生物體在胃癌中扮演的角色；卻很少有文獻研究口腔疾病與食道癌的關聯性；甚至，目前學界對於胃癌與食道癌與牙周病、牙齒脫落的關聯性，仍缺乏可靠的流行病學數據加以說明。

為了解牙周病、掉牙與胃癌、食道癌之間的關聯性，研究團隊透過《護理人員健康研究(1992-2014)》，取得98,459名女性志願者的數據，以及透過《醫護人員追蹤研究(1988-2016)》，取得49,685名男性志願者的數據。

所有參與者都須完成進階問卷。內容包含牙科治療史、生活型態、飲食，以及審核病歷紀錄以完成自陳癌症診斷。研究團隊隨後以COX比例風險模型，計算出風險比與95%信賴區間。最後，研究團隊以聯合分析檢視牙周病與缺牙病史的獨立相關性。

結果發現，在長達22至28年的追蹤中，共出現199例食道癌與238例胃癌。擁有牙周病史的參與者，罹患食道癌的風險增加43%，罹患胃癌的風險則增加52%；相較於沒有缺牙的參與者，缺牙2顆以上的參與者罹患食道癌的風險提升43%，罹患胃癌的風險則上升33%。

此外，與無牙周病史與無缺牙的參與者相比，罹患牙周病者不論其無缺牙、缺一顆以上牙齒，罹患食道癌的風險都增加59%；罹患牙周病不缺牙者，得到胃癌的風險增加50%，而掉1顆以上牙齒者罹患胃癌風險增加68%。

由於引起牙周病的福賽斯坦納菌(tannerella forsythia)與牙齦紫質單孢菌(porphyromonas gingivalis)，已被證實與食道癌風險相關，這或許是牙周病患者罹患食道癌風險較高的原因。

至於胃癌，不良的口腔衛生與牙周病都會促成亞硝胺的形成(ndogenous nitrosamines)，而亞硝胺會透過硝酸鹽還原菌增加胃癌風險，因此口腔疾病患者罹患胃癌機率較高。

研究團隊表示，該研究證實口腔內細菌與食道癌、胃癌存在著關聯性，而牙周病就是口腔內微生物體功能異常的反映。不過，由於這項研究僅是觀察性研究，僅能發現關聯性並無法證實因果關係，故研究觀察到的風險也可能是其他因素引發的結果。

(中時新聞網)