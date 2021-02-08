富邦金控1月狂賺逾202億元，創下單月歷史新高；富邦金控今公布自結結果，今年1月自結稅後淨利202.35億元，較去年同期大幅成長113％，每股稅後盈餘(EPS)從去年同期的0.93元攀升至1.98元，年成長超過1倍，單月稅後淨利、每股稅後盈餘皆創下歷年新高，並創下目前已公告自結數金控業單月獲利新高。

富邦金旗下的子公司富邦人壽、富邦產險今年1月獲利亦同步寫下歷史新高；富邦金控1月亮眼的表現，主要受惠於子公司成長動能強勁，包括富邦人壽投資收益大幅成長、富邦產險優異的投資績效和承保業務表現，以及富邦證券經紀收益強勁增加帶動。

富邦人壽1月稅後淨利為157.86億元，較去年同期大幅成長164％，主要受惠於投資收益表現亮眼，反映股債市操作表現良好；富邦產險1月稅後淨利8.71億元，較去年同期成長23％，主要受惠於優異的投資績效和承保業務表現。

台北富邦銀行1月稅後淨利20.6億元，銀行核心業務存放款規模持續穩定成長，利息淨收益較同期成長10％；信用卡有效卡數較同期成長21％，帶動簽帳金額年增14％；富邦證券1月稅後淨利6.5億元，較去年同期強勁成長458％，經紀業務受惠台股1月份交易持續熱絡，日均值來到4495億元，富邦證現貨市佔達5.8％，較去年同期增0.35％。

(中時 )