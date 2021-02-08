全球晶圓代工龍頭台積電在7奈米製程取得重大進展，不僅將競爭對手三星電子遠拋腦後，5奈米製程也受到大客戶青睞，預料3奈米製程也有客戶先行搶下產能。對此，日媒爆料指出，台積電將在日本茨城縣設立技術研發中心（R&D），投資規模約200億日圓，預料最快在明天可能召開的台積電董事會決定此議案。

不僅在7奈米製程獲得巨大客戶迴響，更在5奈米製程量產、3奈米製程研發上都有顯著表現，如今全球暢銷的SP5、Xbox新一代主機客製化處理器提供廠商、美國半導體大廠AMD將成為台積電7奈米最大客戶，美國智慧型手機龍頭蘋果將在M1以及後續產品持續拉貨下，將成為台積電5奈米最大客戶，3奈米製程研發也正在持續，並依靠台積電優異的FinFET技術，繼續在3奈米製程採用，計畫今年完成3奈米製程的認證與試產，於2022年量產。

據《日刊工業新聞》先前報導，提到台積電將在茨城縣筑波市設置先進技術研發中心。據《日經亞洲評論》今(8)報導，引述消息人士指出，台積電將投入200億日圓，並考慮在日設立子公司，最快將在近期召開的董事會決定此事，並且公布。台積電所設立的R&D，將提供先進封裝技術，台積電甚至在考慮是否在當地設置生產線。

由於日本經濟產業省將半導體產業定義為重要戰略板塊，有意透過補貼方式，支持台積電與日本本土企業之間的關係。台積電為晶圓代工業者，其生產供應廠商包括東京威力科創、信越化學、JSR、SUMCO等。

去年日媒不斷報導，日本政府沒放棄台積電赴日設廠的希望。前美國外交官指出，必須拯救被北京當局主張有領土權的9段線內「寶藏」，指的就是台積電。美國有意拉攏日本圍堵大陸半導體自主化，找上台積電赴日設廠是最好方法，但台積電當時也澄清，不排除各種可能性，但目前沒有相關計畫。

台積電創辦人張忠謀在2018年11月、同時也是退休後的首場台積電運動會上亮相，提到台積電在平和時期作為全球供應鏈的一環就好，但在亂世之下，將成為兵家必爭之地。

台積電去年5月就宣布將在美國亞利桑那州設廠投資，用以生產5奈米製程，將在2021年至2029年投入120億美元，預計在2024年量產，台積電也指出將特別培訓300名主管與工程師赴美，另外在當地找尋300名研發與製程人員。

(中時新聞網)