美國總統拜登(Joe Biden)規模1.9兆美元新紓困方案在美國兩會通過，預料替市場帶來資金大活水，美國財政部長葉倫(Janet Yellen)則是提到，要有足夠強力刺激措施，經濟才能在2022年完全復甦並充分就業，若是沒有，勞動市場恐要等到2025年才能恢復疫情前水準，無疑是展現史無前例的美國財政紓困規模，美股3大期指盤前上揚。美股周一(8日)開盤上漲42.96點、以31,191.2點開出，隨後漲勢擴大至近200點。

截至台灣時間8日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲190.58點或0.61%、暫報31,338.82點；標普500指數上漲19.03點或0.49%、暫報3,905.86點，離4千點關卡僅不到百點；那斯達克指數上漲72.58點或0.52%、暫報13,928.87 點；費城半導體指數上漲38.88點或1.30%、暫報3,023.88點。

4大科技巨頭開盤股價除谷歌小漲0.5%外皆走跌，電動車大廠特斯拉稍早宣布可以使用比特幣購買該公司產品，並表示早已購入15億美元價值的比特幣，宣示看好比特幣的決心，讓加密貨幣獲得激勵，比特幣價格也大漲5千美元，來到歷史新高4萬4千美元關卡，特斯拉股價則是上漲18.21美元或2.14%、暫報870.44美元。

台股已經進入農曆年節休市階段，台積電ADR股價則是上漲3.02 美元或2.36%、暫報130.77美元；聯電ADR股價上漲0.51美元或5.30%、暫報10.14美元。

隨著全球景氣逐步復甦，以及新冠疫苗出爐並獲得好成績後，國際油價不斷回升，布蘭特原油期貨則是在近日漲破每桶60美元價格，創下去年1月下旬以來高點。

(中時新聞網)