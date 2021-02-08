一名女網友日前被錄取進一間超級迷信的公司，該公司老闆因為家中開宮廟，公司所有大小事都要經過神明同意，就連履歷表也要經過擲筊，神明同意才會錄用新人；某次老闆請乩童到公司問事，過了許多，該女網友竟遭解雇，原因是「神明認為不OK」，讓她氣得直呼「真的榮登目前人生中最荒謬事件第一名」。

一名女網友在Dcard上發文表示，她先前任職的公司當初面試她時，她看見許多員工在辦公室焚香拜拜，但公司並沒有排氣設備，導致面試半小時內，她已經被薰的全身都是味道，「像跟了一趟媽祖遶境，味道超級重！」她之後被錄取後，才發現原來老闆家中開宮廟，導致整間公司瀰漫著濃厚的宗教氣氛，每位員工上班時都要點3炷香向神明拜拜。

一名女網友日前被錄取進一間超級迷信的公司，突然又被老闆解雇，原因是「神明認為不OK」。（圖／翻攝自Dcard）

女網友說，此次招募新員工也是因為神明指示老闆需擴編，老闆甚至會將每份履歷放在神明前擲筊，神明同意才會錄用；神明還會指示某員工表現很好，或是需注意某員工言行等等；曾有同事提出一直被線香燻會影響健康，老闆則回應用的線香很昂貴，對健康無害，讓她超傻眼；某天老闆請乩童到辦公室，過了許久，她竟收到遭資遣通知，她詢問之下才知道，「神明說我不OK」。

女網友說，「沒想到被神明認證是有害的！真的榮登目前人生中最荒謬事件第一名」。許多網友則留言說，「妳約他們家神明到勞工局輸贏」、「光是資遣的理由就不合法了吧」、「每次看到這種迷信到走火入魔的就覺得很無言」、「神明在救你，這種奇怪的地方還不快逃」。

(中時新聞網)