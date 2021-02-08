曾獲第37屆時報文學獎書簡組優選獎，聖約翰科技大學教授魏振恩驚傳發生嚴重車禍，於今（8日）晚間搶救不治。友人作家王尚智於臉書證實此消息，魏振恩身形完整，在兄妹家人陪伴下平靜離去。

魏振恩發生一起嚴重車禍，王尚智今晚臉書發文表示，晚間20：15義大醫院宣布魏振恩老師搶救無效。身旁的同仁轉告，魏振恩走的時候看起來幾乎全無外傷，手足身形一切完整完好的離開。傍晚時，他的兄姊家人也已趕到醫院，為他做了最後的祈禱與告慰。

王尚智撰文緬懷魏振恩說，「再見了！我的好朋友。謝謝你讓我懂你，或許唯一懂得你，聽你訴說過無數奇麗如同作品的萬千人生遭遇；尤其那些絕無僅有的，在山邊海畔訴說與聆聽之間的彼此相望時光。但願這一生、所有愛你的與你愛過的人們，都已經知道了你的消息，由我今日午後發出的告知，讓他們在各個角落為你祝福與目送。」

王尚智表示，「我一向知道也最終都會反覆找到，包括你在內這般的知心好友！於是你完全不必掛心繫念。」魏振恩親友也紛紛留言哀悼，「本來約好大年初二、要見面！大突然了！」、「昨天還在臉書跟您對話，今天就聽到這令人震驚的消息，實在難以相信。」

魏振恩為紐約州立大學美國文學博士，曾任教於義守大學外語中心，並擔任聖約翰科大應英系老師，作品更曾獲美國年度詩選，時報文學獎、花蓮文學獎、桐花文學獎等等。其中「時報文學獎」更是我國三大文學獎之一，魏振恩先生曾以《詹姆斯．萊特》一詩獲選第37屆時報文學獎優選。

另外，魏振恩的散文詩《In the field》（在原野中）則是把錯過祖父葬禮的遺憾與思念之情，以蒙太奇手法寫成一篇英文的散文，投稿至美國知名詩雜誌《Sentence》並被發表，在上萬首詩中，獲選為美國年度詩選五十首之一，成為首位榮登詩集殿堂的台灣人。

(中時新聞網)