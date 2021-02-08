人行8日晚間公布2020年第四季度中國貨幣政策執行報告。報告指出，下一階段，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，堅持穩字當頭，不急轉彎，把握好政策時度效，處理好恢復經濟和防範風險的關係，保持好正常貨幣政策空間的可持續性。

人行指出，判斷短期利率走勢首先要看政策利率是否發生變化，主要是央行公開市場7天期逆回購操作利率是否變化，而不應過度關注公開市場運算數量。

報告並指出，一方面，穩妥調整和接續特殊時期出臺的應急政策，延續實施普惠小微企業延期還本付息和普惠小微企業信用貸款支援計畫兩項直達實體經濟的貨幣政策工具。另一方面，創新和完善結構性貨幣政策工具體系，精準設計激勵相容機制，引導金融機構加大對符合新發展理念相關領域的支持力度，繼續運用普惠性再貸款、再貼現政策，加大對科技創新、小微企業、綠色發展的金融支援。落實碳達峰、碳中和重大決策部署，做好政策設計和規劃，建立政策激勵約束體系，引導金融資源向綠色發展領域傾斜。

人行指出，下一步，將繼續發揮利率自律機制的作用，加強對不規範存款創新產品、結構性存款、異地存款的管理，防止非理性競爭，維護存款市場有序競爭。

(工商 )