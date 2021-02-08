美股8日開盤跳空開高，三大指數同創歷史新高，道瓊工業指數大漲近200點，標普5百與那斯達克漲約0.5％，那指已逼近14,000點大關。台積電與聯電ADR更同步大漲，聯電更大漲逾7％，台積電則漲逾3％，對年後的半導體族群無異再打上一劑強心針，漲勢可期。

(工商 )