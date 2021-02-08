美股3大指數 同飆歷史新高 23:212021/02/08 工商 林國賓 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股8日開盤跳空開高，三大指數同創歷史新高，道瓊工業指數大漲近200點，標普5百與那斯達克漲約0.5％，那指已逼近14,000點大關。台積電與聯電ADR更同步大漲，聯電更大漲逾7％，台積電則漲逾3％，對年後的半導體族群無異再打上一劑強心針，漲勢可期。 《國際金融》續強 美股期貨走高 洪奇昌籲兩岸對話 符合美中台利益 (工商 ) #聯電 #台積電 #美股 #大指數 #同飆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》鼠年台股慶豐收 炒匯者卻成過街鼠 10:512021/02/08 財經 客戶加價要產能 今年市場估成長10％ 04:102021/02/08 財經要聞 封關11天 搶金牛年紅包 散戶注意幾件事 00:032021/02/08 財經 許璋瑤：政黨輪替後至今 台股累計漲幅近1倍 12:042021/02/08 財經 《國際金融》美股動盪加劇 華爾街精選5檔避亂流 10:342021/02/08 財經 《日股》30年新高 日經驚漲近600點 11:592021/02/08 財經 「網美在兆豐」加碼活動 兆豐銀美股交易量倍增 18:012021/02/08 財經 《日股》收30年新高 日經站上兩萬九 15:232021/02/08 財經 《基金》退休理財 喜抱台股高配息基金 12:332021/02/08 財經 今年來新興亞洲MSCI指數漲逾8％ 亞股題材熱炒 展吸金大法 04:102021/02/08 投資理財 A股三大指數收漲 創業板指漲2.64％ 汽車晶片概念領漲 15:402021/02/08 財經 財經熱門新聞 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 砸426億購入！特斯拉宣布震撼消息 比特幣突飆5千美元 - 財經 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 特斯拉邀台供應鏈赴美設廠 - 財經要聞 - 工商時報 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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