周慧如、黃福其、周毓翔／特稿

卸下公職26年，中廣董事長趙少康重回國民黨，外界視為捲起政壇千堆雪。昨天他接受本報專訪，暢談理念及想法，昔日「政治金童」除了詞鋒依舊犀利，還有憂國憂民的感性，除了讓人感受他猶是伏櫪老驥，且身為長期觀察時事的媒體人，在政壇還是很辣的老薑。

訪談中，趙少康滿是對時局、兩岸及下一代的擔憂，尤其不滿民進黨一黨獨大，鼓動義和團1450打壓理性聲音，沒有偉大建樹，卻一味打壓異見、幫派式掠奪國家資源。他憶起以前台灣錢淹腳目，年輕人充滿希望，雄心創業的傳奇比比皆是，但現在年輕人薪水很少，有三、四萬都屬小確幸；過去台灣人和善有禮貌，如今常被政治操作而情緒性地沒理性。他反問記者：「台灣怎會變成這樣？」

談到大陸14億人口、東南亞崛起，趙少康更憂心台灣團結都來不及，還要分本省、外省，惡意分化、戴紅帽，如此內耗，非常可惜。因此他一直思索，台灣受惡質政治影響越來越嚴重，他真能這樣獨善其身嗎？

趙少康也提到，他父母都來自大陸，在船上遇海難差點沈船，只剩一個洗臉盆把水舀出去，他在基隆醫院出生，小時候家徒四壁。如今有一番事業，他感謝全是台灣給的，但「國家面臨這樣情況，應該要作些事回報台灣」，否則他不過是再多賺幾年錢而已，多一點少一點又怎樣？能再做一點事，兩岸關係能改善，是他責無旁貸的責任。

趙少康不諱言，思考如何為國家、下一代做點事有一段時間，但「回國民黨」是韓國瑜點的火。但要放棄的事實在太多，因此「真有的很多掙扎」、「絕大多數人都會捨不得」，到現在家人並未贊成，「只是反對的力量大或小」。

已屆「從心所欲不逾矩」之年，如今重新入黨、有意挑戰2024，趙少康不認為會影響「世代交替」，因為他自認參選是想幫年輕人找出路，否則「我們對不起下一代」。他也不認為年輕人大多偏綠、反中，反認為多數年輕人都是務實、理性，就看從政者提什麼主張，沒什麼撼動不了的，「韓國瑜能當選高雄市長，不就代表民心思變？」

(中時 )