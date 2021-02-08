中廣董事長趙少康接受本報專訪時表示，參選黨主席要有入黨一年的資格，涉及修改「黨主席選舉作業細則」，他尊重中常會決定，不會去運作，若沒修改就不選主席，「江啟臣有強烈意願，就繼續當黨主席」；若細則修改，他就「應該會選」。一旦擔任黨主席，將面臨財務壓力及黨產議題，趙認為這些都不是問題，政黨有理念的話，靠小額募款也行；他還說，「一個政黨要靠黨產選舉太窩囊。」

趙少康說，很多人鼓勵也組黨，但當年他另創新黨後，國民黨還是財大勢大的執政黨，現在情形不同，民進黨影響力比當時的國民黨還大，在此情形，在野黨必須團結，為了救國家且國民黨是最大在野黨，因此還是從回到國民黨開始。他尊重國民黨制度，他尊重，不是一定要選黨主席，先取得資格，再來考慮；至於新黨、親民黨要不要回來，要尊重他們意願，就算不回來，至少2024不要各自提名，集中都不一定贏，還要分散嗎？

他說，江啟臣當主席還不錯，無論萊豬或罷免案等表現都比原先預期好，他也當面跟江講「恭喜啊！做得還不做」，若江有強烈意願繼續當主席，他不一定要選黨主席，但會參加2024初選。當初韓勸他選主席，沒談選總統，但他自己認為既然談選主席，「選總統當然是目標」。若中常會最後沒通過細則，他沒資格參選主席，他也尊重，目前幾位被點名選主席者當中，無論朱韓連周等人，「我認為就讓江啟臣繼續做下去」，韓也沒說過想競選主席。

趙少康說，國民黨的財務不會是問題，當初新黨也沒有黨產，但他離開新黨時有21個立委、46個國代，新黨的政黨帳戶還有幾千萬可用，雖然給候選人的補助不多，但還是都會給。一個政黨若有理念、有原則，靠小額募款來運作並不困難，平常就節省著花，應該夠，不是太大的問題。

對於國民黨黨產，趙少康說，國民黨立院黨團幾年前曾提出一份聲明，黨產要捐公益，那篇稿子就是他寫的，他一直主張黨產捐公益，「一個政黨要靠黨產選舉太窩囊。」將來國民黨就算黨產官司打贏，扣除法律規定要付給黨工退休金等等，其他都要捐公益，「國民黨要再起不容易，但有志者事竟成。」

(中時 )