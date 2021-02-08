陳曉東近日參加節目《追光吧！哥哥》，接受LiTV立視線上影視訪問，他笑稱自己既是團體裡的哥哥也像弟弟，「看到志朋（陳志朋）為表演小疏失自責掉淚，我也心疼與動容他的努力，想如哥哥般，給他比原本更多的鼓勵，看到其他弟弟多元化的精湛才藝，是我所欠缺的部分時，則更虛心去學習彌補自己的不足」。他與愛妻、兩個寶貝女兒今年會在北京過年，跟爸爸圍爐守歲。

疫情影響全球市場，但陳曉東事業仍豐收，預計要給愛妻多少紅包？他笑喊：「不可以問這麼恐怖的問題，我老婆已經在旁邊做出數錢的手勢了，真的是一路任由她宰割。」雖然笑聲不斷，但他堅持不透露金額，僅曝早就準備妥當了，當然還包含給長輩與兩位女兒的溫暖心意，「不光過年，老婆日常喜歡什麼包款或東西，我都會做到」。

陳曉東近日參加節目《追光吧！哥哥》。（LiTV、壹定娛樂提供）

趁著愛妻剛好不在旁邊，陳曉東頻放閃，聊到兩個女兒，他更是笑得合不攏嘴，「女兒現在有去學鋼琴與舞蹈，日前參加『蕭邦國際鋼琴大賽』北京區預賽，得了第二名」。女兒們私下也會看爸爸節目，他曝大女兒喜歡小丁（丁澤仁），小女兒則支持爸爸。

(中時 )