中廣董事長趙少康接受本報專訪指出，兩岸應彼此釋出善意，採「一分軍事九分政治」，尤其台灣經濟仰賴大陸、軍事依靠美國，台灣與美中應等距，而非「親美和中」。國民黨不能怕被戴帽子就不敢談兩岸問題，例如「九二共識」雖被污名化，不妨改稱「事務性協商」，畢竟兩岸間涉及事務太多，不能不談，國民黨更要對共產黨不卑不亢，甚至當諍友，看到不對的事，黨主席要出面向中共喊話。

趙少康說，兩岸要彼此表達善意，蔡英文有無一件表達善意？沒有，說她沒改變現狀但其實正在改變現狀。蔡在元旦文告說疫情過後希望展開對話，但大陸說可提供疫苗，台灣應該說「謝謝」就好，結果卻說成「拿台灣作實驗」的陰謀，這叫善意？另有「小明」等沒善意的事斑斑可考。

他說，兩岸本來在「一中」打模糊仗，各講各的，若有互信，不必逼對方講清楚、逼到牆角；若台灣表達善意，大陸仍兇暴對待就是大陸理虧，但現在是兩雙吵架。要吵架要和解都可找出一堆理由，拜登都說「中國是最強的競爭國，但不必衝突」，所以競爭與衝突是兩回事。

趙少康說，台灣在美中兩大之間難為小，中美對抗，台灣變熱點，他認為台灣跟中美應採等距，爭取兩邊都對我們好。馬英九時期，日本與台灣訂漁業協定，就是怕台灣跟大陸協議才讓步，因此台灣不能被吃定跟誰好，應要靈活，菲律賓總統杜特蒂就很靈活才沒被吃定。

他說，台灣跟大陸順差1405億美元、跟美國順差100多億美元，這是現實問題，除非兩岸政治問題解決，否則台灣是軍事靠美國、經濟靠大陸，兩個都不能得罪。其實貿易順差越大越好、軍事衝突越少越好，台灣軍費越來越多，但真打的了？蔣介石都說「三分軍事七分政治」，現在應「一分軍事九分政治」，卻倒過來變「九分軍事一分政治」，非常可惜。

表態選國民黨主席的趙少康說，國民黨的問題在於很多問題該談不談。馬英九主政8年主張「九二共識」後來被污名化，一是民進黨很會給國民黨戴帽子，「一中各表」污名化成「一國兩制」，國民黨就不敢再提。其實「九二共識」就是不涉政治內涵的事務性協商，畢竟文書驗證、共打犯罪、經貿往來等不可能不協商，不觸及政治、主權等問題。若不用「九二共識」，改叫「事務性協商」行不行？況且沒九二共識前，兩岸還是有協商。

他說，國民黨不敢談九二共識又提不出新東西，蔡英文也提不出來，我們跟大陸貿易順差中有很多糾紛，很多台灣人因稅的問題在大陸被關、被黃牛騙，因此兩岸間要有溝通管道。

趙少康說，民進黨策略就是先污名化一國兩制，再污名化九二共識，；九二共識被污名化，共產黨也要負責，大陸怎麼對香港，全世界都在看，大陸自己搞成這樣，蔡英文2020大選，香港幫了太大的忙。

他強調，國民黨對共產黨應不亢不卑，不能民進黨、共產黨都怕，例如香港問題就該告訴共產黨「不能對香港這麼粗暴，我們不贊成街頭暴動，但支持香港民主，北京應尊重香港追求民主的精神。」但國民黨不敢講，只敢發新聞稿，久了就好像很怕。其實黨主席應站出來向中共喊話，展現態度，多講幾次就不會被指親中賣台舔共，國民黨可做共產黨諍友，不必做敵人，競爭民心，或許中共會更尊重。

(中時 )