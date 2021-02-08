中廣董事長趙少康回復國民黨籍後，昨天表示將爭取代表國民黨參選 2024年總統，希望促成兩岸和平、政黨和解，若有其他人競爭，就透過初選公平競爭。至於2022，他認為國民黨不會選得太差，台北市贏了，國民黨就算贏了。

趙少康說，民進黨完全執政後一黨獨大，任何政策、法案、人事都專斷獨行，全面輾壓，毫不尊重在野黨，越來越囂張，執政可以幫派式掠奪國家資源嗎？過去國民黨一黨獨大，還不敢這樣，而是很尊重民進黨，例如馬英九提名監委，民進黨反對，就停下來，多尊重在野黨。

他說，他回到國民黨，近因算是韓國瑜點的火，因為他對時局、兩岸及下一代都很擔憂，台灣怎麼變這樣。在決定回來之後，其實選不選黨主席沒那麼重要，至於選總統則是爭取機會，事先沒跟任何人討論，韓國瑜也不知道，他不是為了選主席而提出make taiwan great again。民進黨執政太爛，蔡英文做得不好，這是他自己的決定，他認為他有機會選總統，也有很多的想法，想讓台灣更好、更偉大，就爭取機會，第一個提出的應是兩岸政策。

趙少康也說，現在沒想到「副手」問題，他也不會跳過初選就直接參選，初選輸了也不會退黨，哪有初選輸就退黨，這麼沒有風度，願賭服輸，參加就要遵守遊戲規則。至於辦公室何時成立？趙少康說，已經在找了，人也在找，請大家推薦，只要是人才，不管哪個陣營都歡迎，過年後再說。至於黨內有意者都很厲害，強手多是好事，良性競爭是好事。

對於2022大選，趙少康認為國民黨應會選得不錯，地方選舉無涉兩岸、統獨，且現在藍營縣市長表現都不錯，例如侯友宜、盧秀燕都很優秀，關鍵將會是在台北市，台北市只要拿下來，藍營就是大勝了；他認為台北市應該拿的回來，至於參選人「蔣萬安做得不錯，有適合的人選就不需要找我。」

至於高雄，他認為韓國瑜最適合，哪裡跌倒就要哪裡站起來，用1年的政績跟陳其邁拚後來的政績，「現在高雄有做好嗎？也沒有嘛！」但因《選罷法》規定被罷免者4年內不能再選同區，韓不具參選高雄市長資格，因此國民黨提名就得慎重。

國民黨若有人希望趙去挑戰如台南高雄等艱困區？趙則表示自己沒想過這問題；而黨內有人拱江啟臣參選桃園市長，趙認為不錯，但要看江意願。

對趙爭取2024，文傳會副主委鄭照新表示，在執政黨將國家方向帶向低迷混沌的艱難時刻，樂見更多同志勇於為國家前景與方向展現積極態度，在公平競爭與君子之爭中，展現國民黨爭取重返執政，提升國家競爭力，弭平反民主亂象的企圖心。

(中時 )