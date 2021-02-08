中廣董事長趙少康2月初宣布回歸國民黨，透露是韓國瑜希望他能爭取國民黨主席，而他8日更投下震撼彈，表示將參選總統大選。東華大學教授施正鋒認為，趙少康不會成為韓國瑜第二，嚇跑中間選民，並指出趙少康對政黨之間、及兩岸之間的言論，實質內容並不清楚，可能在過年時還會與韓國瑜見面詳談。

施正鋒8日在臉書上表示，如果說韓國瑜是當年的趙少康第二，趙少康該不會是現在的韓國瑜第二。他分析國民黨因2020年輸掉總統大選、韓國瑜被罷免而士氣低迷，直到日前罷免錢桃園市議員王浩宇後，士氣大振，並對趙少康抱有期望，因此趙在罷捷前夕表示「這波罷免是不是可以停了？」支持者難免起疑竇。

施正鋒認為，罷捷未過關，國民黨內當然會有檢討的聲音，包括趙少康是否附和民進黨「報復式罷免沒完沒了」的觀點，連前總統馬英九都必須出面指出，並非每一項罷免都是報復性的，還是要看議題、不能一概而論，但由於外傳藍營打算暫緩萊豬立委的罷免，他趕緊出面澄清，「這一波」跟「現在」不一樣，自己並沒有說過要停止對立委陳柏惟、及吳思瑤的罷免案，他也並不會對此進行干涉。

施正鋒分析目前政黨在光譜上的區隔，以及兩岸政策指出，過去新黨以正黃旗自居，一旦李登輝出走，政黨認同的核心必須重新打造，而趙少康說，「只有兩岸和平、兩黨和解，朝野坐下來對話的局面，才會使台灣更好」，強調的是政黨之間、及兩岸之間的對話，實質內容並不清楚，在春節期間，應該還會跟韓國瑜促膝長談。

最後，施正鋒也說，如果說韓國瑜是趙少康第二，亦即氣勢太強而嚇走了中間選民，但政治人才培養不易，趙少康該不會重蹈覆轍。

如果說韓國瑜是當年的趙少康第二，趙少康該不會是現在的韓國瑜第二 國民黨自從在去年初輸掉總統大選，韓國瑜市長半年後又被高雄市民罷免，整個黨上下相當低迷，直到先前成功罷免桃園市議員王浩宇，士氣大振。日前，名媒體人趙少康宣布重返國民黨，不少人期... 由施正鋒發佈於 2021年2月7日 星期日

(中時新聞網)