中華電信與雲端遊戲領導品牌GamestreamR繼2020年8月推出5G Hami雲端遊戲服務Android版後，8日宣布Hami雲端遊戲服務iOS版正式上線，娛樂陣容再擴大，提供迪士尼、樂高系列、競速賽車、熱血運動等65款高階主機遊戲，包括《迪士尼無限世界2.0_漫威超級英雄》、《迪士尼無限世界3.0_星際大戰》、《樂高神鬼奇航》、《天國降臨：救贖》、《烽火家園：革命再起》、《混亂特工》、《F1巨星卡丁車》、《GRIP戰鬥賽車》。

中華電信是目前擁有最多果迷的電信公司，除了日前領先業界開賣HomePod mini，提供業界最完整Apple產品線，8日再度宣布Hami雲端遊戲iOS版正式上線。

中華電信表示，Hami雲端遊戲不需額外購買遊戲主機，搭配5G手機或平板電腦與無線遊戲手把配對，即能暢玩3A級遊戲大作。果粉以iPhone透過AirPlay投影到Apple TV上，亦能享受在大螢幕暢玩Hami雲端遊戲的樂趣。

中華電信強調，該公司擁有4G/5G最大頻寬和超高雲端運算與串流技術，日前勇奪Speedtest a2020年Q4 「iPhone 12台灣最快行動網速冠軍」。

即日起至全台中華電信服務據點及網路門市申辦精采5G方案，可享Hami雲端遊戲首月99元的超值體驗方案，次月起以每月199元(原價299元)之優惠計收；另搭配年約包，再享購買Microsoft Xbox無線控制器(含手機架)的優惠價990元(原價1,848元)。

(工商 )