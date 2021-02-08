公視推出特別節目《薛岳30紀念演唱會》精華版，將於初二13日晚上10點於主頻播出，透過紀錄，讓無法親身參與演唱會現場的觀眾得以一同回憶台灣搖滾教父薛岳帶給歌壇的感動。由台灣民歌之母陶曉清、幻眼合唱團團長韓賢光老師、楊嘉、王家棟號召，邀請樂壇好友丁曉雯、庾澄慶、姚黛瑋、蘇來、黃韻玲、周治平、信（蘇見信）、于冠華、王治平等17組藝人輪番獻唱，重溫30年前的傳說現場。

台灣搖滾第一人薛岳，於1990年11月7日因肝癌病逝台北，至今已30餘年。薛岳留下的音樂作品〈如果還有明天〉、〈機場〉等膾炙人口的歌曲，和他對音樂的熱忱與執著，深刻影響許多後世的音樂人，尤其在他病發後面對生命的態度，抱病辦完人生最後一場「灼熱的生命」演唱會，成為了台灣流行樂壇令人難忘的一段故事。

信演唱〈如果還有明天〉。（公視提供）

為紀念曾與薛岳的點滴回憶，每位歌手皆無酬參與演出，用音樂分享薛岳的故事，而薛岳的母親也到場聆聽。音樂總監王治平表示：「非常感謝薛岳，每10年就把我們這些老朋友聚在一起。」此次更首度呈現薛岳紀錄片《最後的91天》，由鍾幼君導演於1990年薛岳《灼熱的生命》演唱會前的91天，跟拍他籌備演唱會的過程，讓親朋好友能再次重溫薛岳的搖滾精神。

(中時 )