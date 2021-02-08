傳拜騰擬與一家SPAC合併 最早今年上市 23:352021/02/08 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳大陸電動汽車生產商拜騰正商議透過與一家特別目的收購公司(SPAC)合併來上市。（shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，消息人士指出，大陸電動汽車生產商拜騰正在商議透過與一家特別目的收購公司(SPAC)合併來上市。 拜騰之前獲得了鴻海集團旗下富士康的支持，其主要股東還包括大陸國有汽車生產一汽集團和電動汽車電池生產商寧德時代。 路透報導指出，消息人士表示，拜騰正與潛在的SPAC公司和投資者就上市事宜進行磋商，並計畫最早於今年上市。 保護元件廠1月營收 齊攀峰 糾正汙名化 蔡總統該學拜登 (旺報 ) #拜騰 #SPAC #合併 #報導 #汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸電動車商拜騰 考慮借殼上市 20:502021/02/08 財經 拜登推電動車普及 困難重重 04:102021/02/08 全球財經 新客戶加持 騰輝2021年優於預期 04:102021/02/08 證券．權證 中美定位競合關係 有利習拜通話 04:102021/02/08 產業財經 特斯拉踢鐵板 陸5大單位上門 盤前股價閃跌翻黑 21:212021/02/08 財經 純網銀 迎接三國時代 04:102021/02/08 生活新聞 火箭製造商Astra擬借殼上市 04:102021/02/08 全球財經 《日股》收30年新高 日經站上兩萬九 15:232021/02/08 財經 騰訊陽光普照獎 每位員工送100股騰訊 價值7.4萬港元 15:102021/02/08 兩岸 拜登彩虹外交 力挺LGBTIQ 04:102021/02/08 國際大事 拜登政策牛肉 生技股蠢動 04:102021/02/08 證券．權證 兩岸熱門新聞 陸殲20掛PL15導彈威脅多大？美媒：200KM外擊落美預警機 - 兩岸 肉體換升官 41歲美魔女官員與靠山慘被雙開 - 兩岸 胡錫進回應《旺報》社評：若台灣能重視警告 那就對了 - 兩岸 為愛遠嫁青海女記者戀上養蜂人47天閃婚 慘被家暴到尿失禁 - 兩岸 妙天：希望台灣人 更富足安康 - 兩岸新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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