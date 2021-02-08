路透報導，消息人士指出，大陸電動汽車生產商拜騰正在商議透過與一家特別目的收購公司(SPAC)合併來上市。

拜騰之前獲得了鴻海集團旗下富士康的支持，其主要股東還包括大陸國有汽車生產一汽集團和電動汽車電池生產商寧德時代。

路透報導指出，消息人士表示，拜騰正與潛在的SPAC公司和投資者就上市事宜進行磋商，並計畫最早於今年上市。

(旺報 )