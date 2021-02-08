蔣偉文演藝工作之餘，重拾繪畫才能，以2個兒子Jackson和DiDi為主角，在臉書發布一幅又一幅家庭日常塗鴉創作，逗趣內容深受粉絲喜愛，他去年順勢成立文創品牌「Jackson & DiDi」，在牛年開春和廠商合作推出「牛轉乾坤」、「好奇童心」2款口罩，而他的創作源起，竟來自於出門老是忘記帶口罩，他笑說：「每次開車才想起忘了帶口罩出門，久而久之被兒子稱做老糊塗。」於是他乾脆設計口罩，時時提醒自己。

蔣偉文去年辦插畫展、創品牌「Jackson & DiDi」，推出文件夾、胸章和紅包等商品，小試水溫獲得不錯迴響，特別是過年紅包，應景又實用，得到許多好評。他今年構思過年商品時，從生活經驗得到靈感，口罩已成為隨身必備品，但好幾次送孩子上課，他半途卻想起忘了帶口罩，只得返家拿，「幾次下來，兒子擔憂問我為何常常忘東忘西，是不是變成老糊塗了」。另外，每次到父母家或是經紀公司，家人或同事總會問：「你口罩還夠不夠？」，似乎取代「吃飽沒」問候語，這些成為他創作口罩的動機。

艾迪昇藝人、同仁一起戴上蔣偉文（後排左六）繪製口罩。（艾迪昇傳播提供）

蔣偉文這次繪製紅色喜氣「牛轉乾坤」、黑白塗鴉「好奇童心」2款口罩，設計別具用心。「牛轉乾坤」讓兒子扮財神、打大鼓；「好奇童心」則畫下孩子掉牙齒、驚訝腳長大的美好瞬間。他解釋，因為疫情的關係，所有人都開心不起來，好像也說不出什麼恭喜的話，但年到了，就要好好過，所以用紅色口罩幫大家「沖喜」。

此外，蔣偉文用口罩畫下孩子的童真瞬間，他說：「口罩是一種保護的概念，我想藉著童心口罩，讓大家不要忘記，很多美好的事情需要我們用心保護，不要一直陷入苦悶的想法之中。」他這次推出口罩設計，除了贈與粉絲與親友，也造福經紀公司艾迪昇傳播，特地在公司尾牙，發送每位藝人與工作人員1包設計口罩。

(中時 )