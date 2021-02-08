台北市一名鄧姓男子，在大學畢業前夕，透過朋友楊男將心儀的女同學約出來，和另外3人共5名富家子弟到KTV飲酒作樂，猛灌女同學烈酒。趁她酒醉時起鬨性侵，還說「像buffet一樣可以輪流」，5人不但集體性侵女方，還拍照上傳社群平台。法院審理後，認罪賠錢和解的4人皆以緩刑逃過坐牢，不願認罪的鄭姓男子，則是依強制猥褻、妨害秘密等罪各判刑10個月、3個月得易課罰金。

判決指出，被害人在2019年8月大學畢業前夕，受楊姓男子邀約，與曾經同窗的鄧姓、劉姓、鄭姓及施姓男子一共5男1女聚會慶祝畢業。一群人先是到天母一家酒館喝到凌晨1點多，然後轉往KTV續攤。途中，鄭男佯稱要陪女同學到公園上廁所，卻趁機強摸胸部、下體等處猥褻。

一群人到了KTV包廂後，鄧男、施男、劉男拉著女同學玩骰子喝酒，女同學喝下多杯威士忌烈酒，意識不清酒醉躺在沙發上。3人竟然出手對女同學襲胸、親嘴、親胸部及下體，並指侵得逞。過程中，還拿出手機拍照錄影，鄧男甚至將照片上傳到Instagram，供人觀看。

據當事人描述，鄧男除了當場感謝楊男約人相助之外，竟然當著眾人的面說，「我要在包廂開X」，甚至還說「像buffet的形式，可以輪流」，不過鄧男想要硬上卻因為不舉而做罷，隨即改口，「帶回家，等我酒醒一點再來做」，5男將女同學扛上計程車，所幸被害人在途中開門跳車，逃到超商向店員求救報警。

據《ETtoday》報導，開庭時，除鄭男外，其餘4人都坦承犯行，並表示願意賠償和解，但被害女同學當庭崩潰痛哭，甚至出現猛踹桌椅等失控行為。最後母親出面，向法官表達可以給被告緩刑機會。

法官審酌4男無前科，因年輕不懂事觸法，犯後有悔意，且付清80萬元賠償金達成和解。依共同犯「乘機性交罪」判鄧男2年徒刑、緩刑5年；劉男1年10月徒刑、緩刑4年；楊男1年徒刑、緩刑4年；施男1年8月徒刑、緩刑3年；至於鄭男未在包廂內動，依強制猥褻罪判刑10月、竊錄身體隱私部位罪判刑3月並得易科罰金9萬元。可上訴。

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(中時新聞網)