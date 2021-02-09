衛福部立桃園醫院群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心8日公布結案報告，指揮官陳時中昨在疫情記者會感謝中央和地方的通力合作，也對第一線的醫護和防疫人員表達敬意，並強調「桃醫現在是全台最安全的醫院」。對此，入口網站《Yahoo》也做出最新民調，結果顯示，有逾4成民眾不滿意指揮中心處理作為。

陳時中表示，1月22日宣布啟動「部桃專案」後，該院即採取門診降載及清空住院病患等措施，另將1月6日至1月21日期間曾在該院住院的病患列為居家隔離，該院員工及1月6日以後曾就醫的門急診病患的健保卡並需註記「自主健康管理」，提醒醫療機構提高警覺，提供適切醫療服務。

陳時中指出，由於確診個案到院的最後足跡已滿14天，加上全院員工2000餘人已於2月3日至2月5日採檢，結果皆是陰性；另加護病房、內科病房、急診、門診區和公共區域環境採檢585支檢體，結果亦是陰性，評估該院持續感染的風險已解除，因此8日起取消該院員工及門急診病患健保卡上的「自主健康管理」註記。

Yahoo網路投票。(圖/翻攝自 YAHOO投票網站)

對此，《Yahoo奇摩》8日起舉辦「Y民調」，以「部立桃園醫院危機事件，指揮中心的處置作為，你滿不滿意？」為題，詢問廣大網友看法，投票時間為2月8日至13日，截至8日晚間11時50分為止，共有近3萬1千名網友投票。5個選項中，「滿意佔43.7%(非常滿意8.8%、還算滿意34.9%)」，「不滿意佔41.4%(不太滿意21.9%、非常不滿意19.5%)」，「不知道/沒意見14.9%」。

值得注意的是，民調也調查，若「桃醫危機暫時解除，你過年外出的行程會不會照常進行？」，目前呈現結果，「會照常進行佔21.0%」，「會減少外出佔63.6%」，「不知道/沒意見15.4%」。

(中時新聞網)