去年底，奇特的銀白色金屬碑出現在美國猶他州沙漠，之後又悄然被運走。同樣的事件在全世界反覆出現幾次，最近再次出現，最新的地點在土耳其的古文明遺址附近，執法單位試圖從交通監控系統，查出作者是誰。

美聯社報導，上星期五，土耳其南部尚勒烏爾法省(Sanliurfa province)的1位農民，發現了1支大型的銀白色金屬碑，高約3公尺，上面有古老的突厥文字，意思是「看天空，看月亮」。很像是去年底出現的同類似金屬碑，以前幾次案例中，也曾經有過文字,比如在東歐羅馬尼亞，出現的金屬碑就有詭異符號。

哥貝克力石陣，是人類最古老的新石器時代大型遺跡。(圖/維基百科)

尚勒烏爾法省出現的金屬碑，地點位在「哥貝克力石陣」(Gobekli Tepe)附近，「哥貝克力石陣」是聯合國教科文組織列名保護的世界古遺址，石陣的實際建造時間已不可考，考古學家認為，至可追溯到公元前10世紀，也就是距今1萬2千年前，它是個相當複雜的巨石環狀結構，被認為是人類已知最古老的複雜遺址之一，其歷史比著名的「英國巨石陣」，還要早上數千年。

因此，擺放金屬碑的作者，顯然有意把他們的後現代作品與遠古人類遺址做個比對。

土耳其媒體報導說，目前軍警正在查閱附近的交通監控設備進行調查，他們要先從可能運送的卡車著手。

(中時新聞網)