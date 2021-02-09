今年農曆春節假期自10日起一連7天，《中時新聞網》提醒讀者，高速公路相關疏導措施將從10日開始陸續實施，包括夜間暫停收費、匝道封閉；初一至初五有高乘載管制；其他還有匝道儀控、開放路肩等，建議民眾上路前透過1968查詢路況，「當個聰明用路人」。

交通部高速公路局分析，今年國道交通需求以過年返鄉、景點旅遊為大宗。根據往年經驗，小年夜、除夕集中南下；大年初一至初三有回娘家及出遊雙向車潮；初四、初五陸續北返。

今天是年前最後一個上班日，以往也有不少請半天假、提早返鄉的民眾，預估今天中午過後，部分路段將湧現比平常稍微多一點的車流，下班時間恐怕更塞。

明天小年夜，凌晨零點至清晨5點國道免收費；5點至午夜12點實施單一費率，取消優惠里程，一律改為75折。為鼓勵民眾分流，國道3號新竹系統至燕巢系統，再打8折。

另外國道5號在小年夜這天的0時至12時，往石碇、坪林入口的南下方向，將實施匝道封閉，提醒用路人注意。

春節疏運措施。（交通部高速公路局提供）

(中時新聞網)