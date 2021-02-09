台灣對於圍棋的概念多為休閒娛樂，但其實有一群人正努力推廣這項棋類運動，並積極參與世界賽事，不僅提升台灣的國際能見度，也將圍棋的魅力傳達給更多人知道。擁有「圍棋甜心」之稱的俞俐均，4歲第一次接觸圍棋、9歲決心成為職業棋士，13 歲時便成為台灣第一位女子業餘七段棋士，15 歲即通過職業賽事檢定成為一名職業棋士，從此沉醉於圍棋的世界，在方正格線上，透過一顆顆黑白棋子，追尋人生的奧義。

賽前準備

維持手感、穩定身心

人生大半時光都與圍棋共度的俞俐均，曾在2015 年加入中華職業圍棋協會新銳隊，並在2016 年遠赴韓國國家隊受訓，讓她有感於國際與台灣認知圍棋的差異，「各國棋院的教學方式其實大同小異，但風氣相差甚大，韓國比較嚴謹專心，而台灣比較輕鬆自在，這也是為什麼『圍棋棋士』一詞，在國外被視為一種專業，但在台灣卻容易被打上問號，甚至有圍棋只適合聰明人學習的誤解。」

左：俞俐均（左）曾前往韓國受訓、參與比賽，感受與台灣不同的比賽氛圍。（圖／俞俐均提供）右：初學圍棋時，可以透過閱讀棋書，建構觀察棋局的基本概念。（圖／林冠良攝）

不過，無論在哪個國家，一位優秀職業棋士的養成，並非靠運氣，也非高智商，而是日常便與圍棋為伍，時時思考棋路以及對戰的方式。俞俐均提到，初學圍棋時，她會大量閱讀棋書，書中有眾多制式的棋理可以參照模仿，但是跳脫基礎以後，就必須仰賴實戰練習，從中推敲琢磨每一場棋局，才能將各種布局內化運用，「平常的訓練中，我會依照個人狀態選擇訓練模式，有可能是單純的擺棋，維持手感，也會設定死活題，讓自己靈巧應變戰略，或是與智能AI 對戰，培養大局觀、增進計算力。」

屢次在賽事獲得亮眼成績，是俞俐均的成就感來源，但是在光鮮的背後，所有職業棋士都會面臨撞牆期，這時候，對於棋局的思考判斷或邏輯推理都不是突破困局的關鍵，而是適時調整心情與身體狀態，找回自己的步調。俞俐均不諱言自己也曾經歷低潮期，因此她開始習慣慢跑，用運動放鬆身體，同時讓心情恢復平和，「身心狀況和賽事表現息息相關，穩定維持自己的身心節奏，也是職業棋士的必備條件。」

比賽期間

等待機會、冷靜應對

俞俐均分享，在培生文教基金會棋下的海峰棋院推動下，台灣越來越多企業投入贊助圍棋賽事，才有了現今的海峰盃、棋王賽、UMC聯電盃快棋爭霸戰和名人冠軍賽，「台灣的圍棋賽多以男女混打為主，約莫一百多位職業棋士中，女性僅占10%。」對此，俞俐均感慨認為，「女性同樣擁有綜觀棋局的思維能力，因此期待自己能夠強化優勢、補足劣勢，讓心境維持冷靜，沉著面對棋局的判斷。」她以自己的經驗為例，「有時候進行到中後盤，發現自己處於劣勢時就會開始著急，最後因操之過急下出無理的棋，反而被對手抓到破綻，讓原本還有贏面的棋局瞬間結束。」

賽後利用AI智能進行「複盤」訓練，是精進棋藝的最佳方式。（圖／林冠良攝）

此外，一場賽事短則一個月、長則半年，從回合淘汰制，直到八強循環戰，每一場棋局動輒5、6個小時起跳，極為考驗職業棋士的定性，比賽最忌心浮氣躁而自亂陣腳，「專注當下是制勝的唯一關鍵，直到比賽結束前，都不能鬆懈。」

賽後檢討

透過複盤回顧思考棋局

對俞俐均而言，圍棋是需要領悟力的棋類運動，因此身為職業棋士，必須格外重視自我檢視。回顧自己對戰過的棋手，年紀最小僅11 歲、最大40 餘歲，因此能否取勝無關年齡，每一次對弈，都有值得反覆思索的部分。專業圍棋棋士為了維持勝率，必須投注大量時間琢磨棋藝、思考布局，所需具備的專業知識，以及所承受的壓力強度，儼然超過一般休閒性質的對弈活動。

因此比賽結束後，俞俐均會透過AI 智能將對弈棋局重新擺放進行「複盤」訓練，這也是增進棋藝的重要關鍵。由於AI 智能的精密計算能力是人類所無法比擬，所以她會將棋局重新套入軟體當中，讓AI 智能完整示意每一手的最佳著手處，並分析當棋子落在不同著手處對於棋局的影響和勝率，進而審視自己的失誤、模擬對手的思路，「但AI 智能只能呈現結果，無法述說原理，每一個落棋點的原因，仍要靠自己領悟箇中奧祕。」

無論是職業棋士的人數，或是一般大眾的關注度，相較於中國大陸、日本和韓國，圍棋在台灣是相對冷門的棋類運動，但俞俐均並不因此感到氣餒，2022 年將迎來四年一次的亞洲運動會，這一屆難得地將棋類納入競賽項目，為職業棋士搭建嶄露頭角的舞台，「我只有一個目標，專注訓練、認真比賽、大力推廣，為台灣爭取榮耀，也讓更多人能夠認識圍棋的魅力。」

BOX：

圖為俞俐均（圖／林冠良攝）

姓名：俞俐均

職業：圍棋棋士

特質：努力、堅持、耐心、不服輸

工作任務：在毎場賽事中精益求精，與各方棋手切磋，提升棋力。

核心理念：把握眼前毎個得來不易的機會，全力以赴，才不愧對自己。

本文作者：謝宛庭

(本文摘自《台北畫刊2月號637期》)

《台北畫刊2月號637期》

(中時新聞網)