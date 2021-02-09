西西歪與狄達，分別為馬來西亞人與香港人，6年前來到台灣求學，並開設YouTube頻道「甜度冰塊」分享他們的日常生活。目前已在台灣投入職場的他們，想家的心情始終濃烈，好在台北有許多道地的馬來西亞與港式餐廳，過年期間就算因疫情影響無法回國與家人團聚，他們依舊能透過味蕾感受家鄉的溫馨年味。

在台北為馬來西亞遊子煮年菜

以馬六甲「沙嗲朱律」（Satay Celup）與巴生「碌碌」（Lok Lok）為主題的「吧生仔碌碌」，是許多在台念書的馬來西亞學子，到公館必吃的家鄉菜。西西歪分享去年農曆年節期間，因為疫情的影響，很多馬來西亞人無法回家過年，因此同樣來自馬來西亞的老闆池雪麗便決定留守在店裡，烹煮道地的馬來西亞年菜，讓異鄉遊子都能找到彷彿回家的感覺，「而今年老闆也會持續這麼做！」

池雪麗會在除夕準備一道馬來西亞代表年菜「撈生」，又稱「七彩魚生」，傳統上是大年初七「人節」必吃的食物，相傳女媧娘娘在第7天造出了人，於是這天便是人類的生日。

左：「撈生」的每項食材都有吉祥意義，品嘗時要一邊講吉祥話、一邊將食物高高撈起。右：「芋頭佛缽咕咾肉」底層為酥炸的芋泥，口感外脆內嫩，同時具有好兆頭的意涵。（圖／西西歪、狄達）

具有微酸滋味的「豬腳醋」，稍嘗一口便能感受清爽開胃的風味。（圖／西西歪、狄達）

這道料理是由生魚片、生菜絲、紅蘿蔔絲、沙葛絲、黃瓜絲、紫包菜、薑絲、青木瓜絲、餅乾脆片、碎花生等食材組成，醬料則以酸梅膏加桔子汁添糖水調配。所有材料都會擺放在碟子上，每一種食材都代表著吉利話語，例如紅蘿蔔絲象徵鴻運當頭、生魚片象徵年年有餘、青木瓜絲象徵青春永駐……是富有吉利兆頭的料理。「發！發！年年有餘！」「撈起！風生水起！」西西歪開心地用筷子把食物撈起來，並且高喊吉祥話語，他表示，據說食物撈越高、喊得越熱烈，就越有好彩頭。

其他馬來西亞年菜還有「豬腳醋」，跟台灣滷豬腳不同的是，除了滷汁之外，還添加了醋味，酸溜溜的口味更加誘人開胃。「芋頭扣肉」和「芋頭佛缽咕咾肉」則是馬來西亞的客家年菜，由於芋頭與粵語「護頭」發音相似，意思為「好運氣、好彩頭」，因此一家人一起吃芋頭，便有了「合家團圓平安」的意象。

而提到吧生仔碌碌，就不能不介紹店內十分有特色的碌碌車。在馬來西亞街頭經常會看到有碌碌車販賣一串串的碌碌，有點類似台灣的關東煮，池雪麗把一台碌碌車搬到店內，讓空間氛圍彷彿回到馬來西亞。你可以把一串串食材放在想要的湯底裡，包括叻沙辣湯和清湯。而馬六甲著名的沙嗲朱律，就是把沙嗲醬當成碌碌的湯底，讓濃郁的醬汁滲進食材，充滿熱烈的南洋風味。因此，不只農曆年節，馬來西亞遊子隨時都可以來到這裡品味思鄉。

左：類似關東煮的「碌碌」食材種類多樣。右：「吧生仔碌碌」將馬來西亞街頭常見的碌碌車搬到店內，讓馬國海外遊子能夠來此找尋家鄉味。（圖／西西歪、狄達）

茶餐廳的香港年味

提及香港年菜，狄達表示大多數人會指名「盆菜」。盆菜歷史可追溯至南宋末年，當時宋少帝趙昺為躲避元帝國的軍隊追趕，一路逃到香港新界一帶，當地居民為了迎接皇帝駕到，匆促間將所有食物都盛裝在木盆裡奉上，由於每樣食材都貨真價實，而且充滿誠摯心意，不僅讓宋少帝感動，更讓這道佳餚成為年節傳統，並帶有團圓之意流傳至今。不過，由於盆菜分量龐大，多為大家族共享，準備起來也頗為費力，因此不少飯店業者會在年節期間推出外帶盆菜，讓想要感受團圓年味的香港人，都能呼朋引伴、豪邁品嘗。

以「晶華軒」的外帶盆菜來說，就將傳統食材再升級，提供視覺與味覺的華美饗宴。主廚選用直徑約27公分的砂鍋，先在底層鋪上北菇、白蘿蔔、大甲芋頭等較易吸收湯汁的食材；中層疊上燒鴨、蠔豉、貴妃雞等肉類增添鮮美多汁的口感；最上層則鋪滿婆參、帝皇蝦、北海道干貝、白花膠等奢華食材，堆疊成極致奢華的年節料理。

如果是小家庭，或是幾位好友團聚，狄達補充說道，道地的茶餐廳就是非常貼近家鄉味的選擇，每逢農曆年節也有不少香港家庭會選擇前往茶餐廳熱鬧一番。每次與台灣朋友聊天時，狄達都會被問到：「台北哪裡有道地的茶餐廳？」位於公館的「茗香園」一直是她不變的答案。她提到，台灣的港式餐廳雖然不少，但大多數都有依照台灣人的口味做調整，而茗香園不管是料理或是飲品，都還原了港式料理最基本的味道。

狄達十分推薦新年必吃、同時具有好彩頭意象的港式蘿蔔糕，軟嫩口感搭配微辣的XO 醬，更加夠味。另一道推薦料理則是奶黃口味的法蘭西多士，裡面包夾著鹹甜風味的醬汁，搭配鬆軟麵包外皮，口感馥郁扎實，令人十分難忘。

料理最能喚醒與家人相處的年節時光，縱使今年仍舊無法順利返家團圓，在台北的異鄉人們不妨藉著品味家鄉料理，感受遠方年味的呼喚。

小家庭則可以選擇茶餐廳的港點，例如蘿蔔糕就具有好運的意涵。（圖／西西歪、狄達）

本文作者：黃映嘉

(本文摘自《台北畫刊2月號637期》)

《台北畫刊2月號637期》

(中時新聞網)