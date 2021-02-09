年節時分，一盞盞光明燈紛紛被點燃，為自己、為家人朋友祈求來年平安順心。除了向天祈願，Misc 提供了另一種想法——「自助而後天助」，有意識地讓自己跳脫負面情緒，保持正向思考，如此一來運勢不開也難，就讓自己成為那盞最亮眼的光明燈。

「對我來說，並不是有所求才特地從事某個儀式，而是在日常修行間就為自己逐步累積好運。」Misc 從小就認知到自己屬於「敏感體質」，能感應天界或靈界，而3 年前的一趟異國禮佛旅遊，讓她正視自己的與眾不同，開啟修行之路，也有了信仰。

「我曾經因為自己報喜不報憂的個性，及大學時期經歷的一場嚴重創傷，而飽受憂鬱症之苦，長達6 年。」但在Misc 師尊菩薩、信仰佛法後，就像多了一個聆聽心事的朋友。她因此得到啟發，先接受自己有憂鬱症的事實，不要覺得丟臉，使心理狀態保持平穩，才能往更好的方向而去，進而有開運的機會。

Misc 解釋，其實所謂的修行，跟傳統民間故事裡的苦行僧大有不同，它可以是一件很Chill 的事情。她引用影集《冥想正念指南》的一句話，「冥想就像是大腦的重訓。」閉上眼睛、放空腦袋、清除過多的思緒，帶來療癒感受。更多時候，修行更像是一種日常習慣的練習與養成，當負面情緒出現時，試著轉念消化，「東西不見了，就看成是斷捨離的契機。」藉此撫平心情、提升正能量。

脫胎換骨的Misc，在親友鼓勵下於2020 年開啟自己的Podcast 頻道「設計師的仙界傳說」，談論占星、通靈、民俗禁忌，「每當廟會時，都會看到天上神明與地上信眾同歡、飲酒作樂的模樣。」一則又一則的奇幻故事抓住聽眾的好奇心。Misc 也分享，她常常在吉林路上的中庄仔福德宮見到土地公，因此特別靈驗。「土地公就像熱心的里長伯，建議大家平日就能提著供品，向住家或公司附近的土地公祈福拜拜。」目前節目推出已半年，每集結束都會收到熱烈的回饋。「最讓我感動的是，這些故事給了那些同是敏感體質的人力量，告訴他們自己並不奇怪，只是比平常人多了一個通往異域的開關。」

Misc 以自身的故事，透過社群的傳播，幫助其他人走出低迷，不只幫自己累積福澤，也直接或間接地扶持他人往更好的運路而去。自助而後天助，Misc 深信練習讓自己保持在正向思考、心情開朗的狀態，無形中就會幫自己的運勢鋪出一條康莊大道，當自己先發光發熱，上天也能在茫茫人海中搶先發現最明亮的人。

Chill 大使推薦─覺察身心的療癒境地（圖／林冠良攝）

本文作者：林郁姍

(本文摘自《台北畫刊2月號637期》)

《台北畫刊2月號637期》

(中時新聞網)