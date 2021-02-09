無論是尋求宗教信仰或命理占卜，Misc 認為在提問、訴說、祈運的同時，也是一種剖析真實自我、覺察身心的過程。進一步了解自己後，也將更明白該往何方追求想望，這何嘗不是新春替自己開路鋪運的方式？

#有拜有保庇的傳統大廟

地點：艋舺龍山寺、艋舺青山宮

Misc 推薦，心情雜亂時可以到廟裡走走， 感受平靜氣息。像是艋舺龍山寺與艋舺青山宮皆位於萬華區，相去不遠，Misc 分享，「我跟朋友會從青山宮走到龍山寺，除了參拜求平安之外，身為一名設計人，我也會繞著廟宇四處觀察、拍照。」說著說著，Misc 便拿起手機，對著龍山寺繪有神獸的燈籠拍照， 直呼可愛，從藝術的角度，看見台灣廟宇的精巧美麗。

Misc 表示，參拜不分時間，建議準備供品， 能顯得更有誠心。她特別推薦去龍山寺求籤， 「真的很準！」Misc 指出，龍山寺主祀觀世音菩薩，香火鼎盛，無論想求什麼，只要秉持誠心參拜，多能獲得解答。青山宮則供奉靈安尊王，每到年底王爺誕辰之時，便盛大舉辦青山王祭。Misc 說她每年都會參加，感受普天同慶的歡騰氣息，「我喜歡去廟會沾染喜氣，這也是種簡單的開運方式。」

#身心皆獲引導的香氛占卜

地點：古芸香邸

「由植物萃取而成的精油，仍帶有植物的靈性。」具有敏感體質的Misc 分享，她在按摩SPA 空間「古芸香邸」的「我的小香席」冥想體驗中，走入了自己的意識深處，伴著來自印度的音樂，看見一片森林，與精油的植物成分產生共感，是場很特別的體驗。

我的小香席是專寵於個人的客製化調香體驗。首先，在芳療師的引導下抽出卡片，根據直覺所得的卡片暗示著個人當下的身心狀態，芳療師會以此為據，找出最適合個人需求的精油，頗具療癒的效果。

此外，古芸香邸也推出「占星按摩」，以和個人情緒、人格息息相關的星座作為切入點， 結合精油按摩和飲食療方，從外在身體到內在心靈，全方位深層照護。

＊古芸香邸

時間：10:00-21:00（週一公休）

地點：台北市大安區延吉街246 巷6 號

電話：02-2703-0358

#挖掘真實本我的未來相談

地點：云老師未來相談室

隱身在設計工作室「好氏研究室」裡的「未來相談室」，人稱云老師的主理人以心理學的角度，解析人與周遭的關係變化，與其說是算命，更像心理諮商。Misc 分享周遭朋友的實際體驗，「從空間到老師本人，都散發一種舒適的氣息，老師講話風趣，又能直接地點出問題，像朋友般給予建議。」

云老師自述，她修習陰陽五行、八字等古法已久，並以此為基礎去發掘個人的人生樣貌，她認為多數人漸失人生熱忱的原因是忘了自己原本的樣子，看不見自己的優點、沒有自信，而她的工作是協助個人爬梳當下的狀態、整理出脈絡，在天性跟現實間取得平衡，才能從容地面對各種挑戰。云老師扮演站在漩渦外的角色，聆聽前來體驗者的心聲，並指引一個突破困境的方向。

＊云老師未來相談室

電話：LINE 預約帳號0916-795-129

透過舒適的精油芳療體驗，能更了解自己當下的狀態。（圖／古芸香邸提供）

云老師的相談不給定論， 更接近心理諮商，給予人生正向的建議。（圖／好氏研究室提供）

本文作者：林郁姍、謝宛庭、林佳蕙

(本文摘自《台北畫刊2月號637期》)

《台北畫刊2月號637期》

(中時新聞網)