人生本不易，命運誠奧妙，不同國度各有不同特色的占卜和命理，給予人們生活的建議。而在台北市，即有來自不同文化的相關處所可供諮詢，本篇精選幾處具有特色的命理場所，讓大家可隨自身喜好前往問事，知運而行，讓新的一年充滿明朗前景。

＃來自中東的古老占法

地點：Saturn Landing Turkish Coffee 登陸土星土耳其咖啡

天藍的色調、別致的圖騰，道地的異國風韻讓人彷彿置身於土耳其一般，「Saturn Landing Turkish Coffee 登陸土星土耳其咖啡」重現17 世紀前的咖啡屋文化，復興經典的壺萃咖啡。土耳其咖啡是世界上最早流行的純咖啡式飲品，將極其細緻的咖啡粉加水並倒入伊芙利克銅壺，在將近攝氏300 度的砂爐上游移，透過熱能傳導烹煮，不需過濾即可直接享用咖啡的焦香油脂與厚實口感。杯底殘留的咖啡渣更是延伸出別具趣味的傳統——將盤子蓋在咖啡杯上倒扣，等待咖啡渣流下，再移去咖啡杯，即可依照咖啡渣形成的圖樣解析象徵的含義，從日常的機遇端倪神祕的啟示。

＊Saturn Landing Turkish Coffee 登陸土星土耳其咖啡

時間：11:00-20:00（週一至週五）、11:00-21:00（週六、週日）

地點：台北市大安區永康街75 巷14-2 號

電話：02-2395-5158

在安靜的咖啡廳中，占卜師和問事者可以全心交流。（圖／ ToucHeart 深夜塔羅咖啡廳提供）

位於松江路人行地下道的算命街，有多個算命攤位提供服務。（圖／ Vivienne Lin攝）

＃讀卡觀星的療癒配方

地點：ToucHeart 深夜塔羅咖啡廳、 Miss Strega Cafe & Bar 義大利女巫咖啡酒吧

佇立於巷弄間的「ToucHeart 深夜塔羅咖啡廳」，是主理人賽琳娜和店貓「布經理」的祕密基地，低調而靜謐的藍色大門，如同啟動通往內心的永恆之門，等待各式人生故事的光臨。午夜時分來上一杯名為「若水」、「赤子」、「如煙」或「無塵」的無酒精調飲， 沉醉在水、火、風、土四大元素的魅力當中， 透過感官品味星座奧祕；或是來一趟穿梭時空的旅程，在貓塔羅的神奇力量下，一探前世今生的神祕面紗。

鮮紅的絨布簾、華麗的水晶吊燈、精細的拉釦座椅和鑲金的線板鏡，時光彷彿凝結在中古世紀歐洲的「Miss Strega Cafe & Bar 義大利女巫咖啡酒吧」，就悄然隱身在五光十色的現代都會。以獨家代理的STREGA 系列利口酒為基底，佐以各式香料和食材的創意，感受一杯杯女巫特調的魔法衝擊，再透過駐店占卜師接通宇宙的古老智慧，轉譯北歐盧恩符文、占星術、花精占卜支持和阿卡西紀錄傳遞的訊息，為徬徨的人們指引方向。

＊ToucHeart 深夜塔羅咖啡廳

時間：13:00-00:00（週一公休）

地點：台北市中山區合江街100 巷23 號

電話：02-2509-9787

＊Miss Strega Cafe & Bar 義大利女巫咖啡酒吧

時間：週二至週五16:30-00:00、週末15:30-00:00 （ 週一公休）

地點：台北市中正區新生南路一段54 巷12 號

電話：02-2321-8590

#精匯民俗智慧的命理建議

地點：龍山寺地下街命理區、松江路命理街

占事論命、新年開運，是本地生活中不可或缺的一環。龍山寺地下街的命理區以及以行天宮附近民權東路、松江路人行地下道空間為址的命理街，是台北市兩處知名的算命街。服務項目從八字論命、卜卦問事、開運面相至風水鑑定一應俱全，在此領域所累積的民間智慧，不僅為台灣民眾指點迷津，也吸引國外旅人來此探問。

在松江路命理街設攤多年的命理師吳蕙珍指出，新年開運其實沒有一定的規則可循， 除了常見的廟宇參拜、安太歲習俗之外，每個人因命盤不同，每年旺運與該注意的事項皆有不同，無法以生肖概論。有意知命開運的民眾，可以來此走走，讓專業的命理師批論流年，讓自己在擬定新年計畫之時，有所參考。

＊龍山寺地下街命理區

時間：11:00-21:00（各攤營業時間不定）

＊松江路命理街

時間：08:00-21:00

＊飲酒過量，有害健康

本文作者：林郁姍、謝宛庭、林佳蕙

(本文摘自《台北畫刊2月號637期》)

《台北畫刊2月號637期》

(中時新聞網)