農曆7天連假，你要做什麼呢？台灣運彩提早來拜年，同時還請到電競女神鮪魚與台灣運彩總經理林博泰，和大家一起在春節期間買運彩，同時看比賽，相信這個年大家一定過的大精彩。

0209_運彩來拜年 電競女神鮪魚陪你買運彩看比賽更精彩

隨著寒流一波接著一波來襲，及片刻不得鬆懈的防疫措施，許多人選擇過年宅在家，守著電視與電腦，當個開心的「沙發馬鈴薯」、「床上馬鈴薯」，除了追劇外，最熱門的就是觀看精彩的電玩遊戲實況了！在電競界有女神級封號的鮪魚，也是電競迷追隨的偶像，也帶給電競迷這個好消息，大家過年期間可玩電競看電競，同時買運彩，看比賽會更精彩。

全球最熱門Dota類遊戲《英雄聯盟》官方已公布世界大賽2021賽季各個賽區開賽時間，只要有精彩賽事的地方《台灣運彩》從不缺席，讓喜愛電競的粉絲們參與投注，也更增加觀賞比賽實況的刺激和趣味性。

【《台灣運彩》電競投注項目豐富有趣 配合《英雄聯盟》S11同步上線】

《英雄聯盟》S11已正式展開，最早開打的LPL已於1/9開始賽季，而最晚開季的兩個聯盟分別為PCS和LCL，開季日期為2/5與2/13，適逢春節假期，愛好電競的粉絲將可利用連假，舒服地在家中收看精彩對決。

【不必到運彩投注站 也能利用《台灣運彩》官網進行網路投注】

目前世界各地仍壟罩在新冠疫情之下，想投注運彩不需要到運彩投注站，只要使用《台灣運彩》官網就能進行線上網路投注，不僅輕鬆方便，也能避免與人群接觸，降低感染機率。春節期間收看《英雄聯盟》全新賽季，不妨投注運彩，讓觀賞賽事的過程更加精彩刺激！

(中時新聞網)