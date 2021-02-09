【回憶殺】自從雞排妹踢爆尾牙遭到廠商老闆、歌王翁立友性騷後，引發外界高度關注相關議題。近日有網友在PTT八卦版PO文發問：「以前演藝圈大姐大怎麼忍受秀場性騷擾？」提到早期秀場文化興盛，主持人常常對女來賓來黃腔、毛手毛腳，「不要說新生代，就連不少大姐大也遇過，那些大姐大在當時是怎麼忍下來呢？」

今年64歲的陳美鳳，臉蛋姣好、身材火辣，保養得宜的外型得到「台灣最美歐巴桑」的封號，她早年參加毛衣皇后選美比賽脫穎而出，被當時中視總經理王世綱看中進入演藝圈，因舞台形象惹火艷麗，個性又活潑大方，被轉介紹到工地秀及餐廳秀場，瞬間人氣爆棚，工作機會如雪花般飛來。

陳美鳳早期是秀場女星。（圖／中時資料照）

陳美鳳回憶，當年商演活動超級多，常常會收到簡訊說要約她，都被陳美鳳以工作勞累推託。某次在嘉義作秀結束後，她與包場活動的黑道兄弟約15人，一起回到飯店休息、聊天，時間來到凌晨一點多，陳美鳳想說晚了便回到自己的房間，想不到進門的瞬間，被金主的男性友人尾隨並火速把門關上，讓陳美鳳嚇得直吼：「你要幹嘛」跑到床的一角，該名男子居然直接跳上床企圖動手動腳，陳美鳳只好大聲求救，「我一直叫一直叫，再跑到廁所把門反鎖起來」所幸外面的人聽到她的吼叫，發現不對勁進門營救才逃過一劫。該名男子眼見計劃失敗，居然借酒裝瘋裝做不是故意的，陳美鳳只能把委屈往肚裡吞，繼續在秀場賣力工作。

因為那次不好的經歷，陳美鳳只要到飯店都會東張西望，確定身邊沒有人跟蹤才會進門，她呼籲女生在外面應酬，一定要學會保護自己，「如果對對方沒意思，就盡量避免單獨相處，如果覺得人家不錯，就乾脆把自己放給他醉」。

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(中時新聞網)