影音平台「AMM亞洲心動娛樂」牛年特地在大年初一，播出大型新年特別節目，找來金牌主持人與一級唱將來賓外，初一當晚還有小甜甜張可昀與Eason黃尹宣線上陪你看播出，這也是小甜甜首次懷孕線上直播和大家過年，小甜甜也會在直播中報告近況，並合體新加坡天王級藝人，一同連線歡慶牛年與牛寶寶。

大年初一播出的《牛轉乾坤好運到》，找來小甜甜張可昀與Eason黃尹宣一起線上陪看播出，Eason當時接工作時，聽到是和甜甜主持一口就答應，還說初一要從花蓮家裡趕回台北一起錄影，小甜甜也是時隔多年和「家人」一起過年，Eason相當為她開心，也為她懷孕回歸主持擔心一下有點緊張。

小甜甜首次懷孕線上直播。（AMM亞洲心動娛樂提供）

《牛轉乾坤好運到》請來金牌主持人澎恰恰、王彩樺扛大樑主持，來賓眾星雲集還有模仿界巨星登場，加上由新加坡名導梁志強，親自執導的新加坡跨國短劇「牛轉乾坤慶豐年」，還有節目壓軸單元「亞洲心動演唱會」找來康康、荒山亮、閻奕格開唱，保證可以闔家觀賞，一起歡慶迎牛年。

節目開場的第一單元「群星賀新年」，找來眾多明星重現巨星風采賀年，金志遙首先帶來經典郭富城模仿秀，梁一貞則模仿天后蕭亞軒，還有邵大倫模仿蕭煌奇、簡語卉模仿張惠妹、黃上模仿伍佰等，加上青春女團PINK FUN營造熱鬧新年氣氛。

金志遙當年模仿郭富城走紅，將再重現經典。（AMM亞洲心動娛樂提供）

過去金志遙以模仿郭富城走紅，曾在《歡樂傳真》與《超級模王大道》帶來精湛的模仿演出，這次特地找來過去的模仿界巨星同伴們，一同上新年特別節目演出，他表示過去在模仿界秀場和這些「巨星」們有革命情感，如今有機會也找他們一起來增添節目看頭。另外，初一當晚小甜甜與Eason也會送巨額紅包給觀眾，可在AMM亞洲心動娛樂臉書粉專觀看，並下載AMMapp，邊看邊拿壓歲錢。

(中時新聞網)