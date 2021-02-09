「人間國寶」剪黏藝師王保原6日晚間驚傳逝世，享耆壽93歲，由於家屬近日忙於後事，消息直至今日才傳開，文化界與宗教界也紛感驚訝與不捨。

台南人間國寶王保原，剪黏技藝精湛，尤以將玻璃剪成細小的「甲毛」、「摃槌」等技法最令人驚嘆，為文化部公告指定的「剪黏泥塑」技術保存者，也是南市的卓越市民，更是南市首位獲得文化部「第4屆國家文化資產保存獎」保存傳承類獎項的藝師。

而王保原師承台灣第一代剪黏大師何金龍，成為潮汕剪黏的直系傳人，19歲時就跟著父親王石發學習寺廟彩繪，開啟投入寺廟藝術的人生路。代表作品包括中西區的西羅殿、白河區福安宮及佳里區金唐殿。

據悉，王保原前陣子曾於家中喘不過氣，經送醫後，發現罹患心血管疾病，須住院觀察。至6日晚間8時5分，王保原因器官衰竭病逝，享耆壽93歲。逝世消息傳出後，各界紛感不捨，同時也感謝王保原老師對於藝術傳承的貢獻。

(中時 )