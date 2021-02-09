衛視中文台《鴻門家宴》13日適逢初二回娘家的好日子，特別獻上「經典戲劇家庭廚藝對決企畫」，由評審長鍾欣凌親自上陣與黃姵嘉、楊銘威組成「婆婆隊」，對上由王彩樺、海裕芬及曲獻平的「花甲隊」，兩大年度收視率第一的經典夯劇家庭，以廚藝一決勝負。結果卻是王彩樺、海裕芬都快完成料理，慌亂不已的鍾欣凌與黃姵嘉還有一道食材沒下鍋，讓主持人Ella開玩笑說：「海芬妳忙完了，可不可以過來幫忙啊。」

第一階段婆婆隊與花甲隊勝出隊伍，將可優先選擇節目當家評審索艾克或陳力榮當作第二階段的廚藝幫手，第一階段指定食材兩隊各派兩位上場料理，每次料理5分鐘接手輪替。之前被參賽者誤以為廚藝很好的鍾欣凌，搭配只會煮湯的黃姵嘉，鍾欣凌雖然有主場優勢，一開始還用氣勢十足的拍薑動作嚇到眾人，但面對滷味滷出名氣的海裕芬游刃有餘的烹煮功力，加上僅有25分鐘的時間壓力，讓她越來越驚慌失措，還做菜做到手發抖，鍾欣凌苦笑說：「以前不應該挑剔參賽者的，站在這裡真的太難了。」

花甲隊秀廚藝，右起海裕芬、王彩樺、曲獻平。（衛視中文台提供）

料理過程中，輪到黃姵嘉烹煮時，鍾欣凌趁著主持人到花甲隊關心時偷偷幫忙，當場被評審索艾克抓包檢舉，讓鍾欣凌邊拿著手中鍋鏟擋臉邊心虛的說：「因為怕我的臉被油噴到會變醜。」馬上被敵對的王彩樺吐槽：「妳的臉那麼大，那一支鍋鏟不夠耶。」

(中時 )