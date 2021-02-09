2分鐘震2次！東部外海規模5.5、5.7地震 最大震度宜蘭4級。(氣象局)

連兩震！今（9日）凌晨0時56分、58分2分鐘內連續有感地震，規模最大5.7，大台北地區有感。最大震度宜蘭4級台北3級。

繼7日凌晨地震，造成國家級警報13連發後，今(9日)凌晨宜蘭外海再度地牛翻身，許多民眾被地震驚醒，上下、左右搖晃感受明顯。2次地震規模規模分別為5.5、5.7地震，最大震度宜蘭4級。

氣象局資料顯示，兩次地震分別為0點56分規模5.5地震，震央位於宜蘭縣府東偏南方73公里的海面上，深度69.3公里；以及0點58分的規模5.7地震，震央位在宜蘭縣府東南方47.9公里海面上，深度為23.9公里，第二次地震也明顯較有感。

深夜連兩震也一度造成PTT斷線，不少網友登錄後議論紛紛，只是相較上次警報大響，這次不少網友抱怨，明明比上次還明顯，卻沒有收到警報，質疑警報到底有無功用。

對此不少網友紛紛揶揄：「今年的份上次就響完了」、「上次被罵翻，這次罷工了」、「在發脾氣吧」，但也有人指出，除了宜蘭第二次有4級、東部、中部部分地區有3級外，其他地區都在2級以下，沒收到也很正常。

國家級警報發送原則為：當偵測地震規模達5.0以上，就會針對縣市政府所在地預估震度達4級（台北市3級）以上的縣市民眾發送。

(中時新聞網)