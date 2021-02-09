美國國會眾議員萊特（Ron Wright）辦公室今天表示，上月確診2019冠狀病毒疾病（COVID－19）且正接受治療的萊特，現已辭世，成為美國第一位染疫身亡的現任國會議員。

現年67歲的萊特出身德州，近年來也罹患癌症，昨天在德州達拉斯（Dallas）一家醫院亡故。他和妻子在染疫後，一同住進這家醫院。

在此之前，國會眾議員當選人萊特洛（Luke Letlow）去年12月29日也因染疫而亡故，享年41歲，距他宣誓就職只有幾天時間。（譯者：張佑之）1100209

(中央社)